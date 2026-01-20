El Gobierno de Aragón cifra el seguimiento de la huelga educativa en menos de un 15%

Manifestación por la huelga educativa convocada por CGT en Aragón. - CGT ARAGÓN RIOJA

ZARAGOZA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha estimado el seguimiento de la jornada de huelga en la educación pública de la Comunidad en un 14,75% del personal docente, con cifras superiores en las provincias de Zaragoza --16,36%-- y Huesca --15,67%--, mientras que en Teruel se han quedado en el 6,07%.

La huelga está convocada por el sindicato CGT, aunque apoyada por otras 50 organizaciones --incluidos partidos políticos como CHA, Podemos, IU o ZeC-- para los días 20, 21 y 22 de enero, en protesta contra la concertación del Bachillerato en centros privados.

Además de profesores y estudiantes, también estaban llamados a los paros el personal no docente, entre los que el seguimiento se ha situado en un 2,07% --4,98% en Huesca, 3,23% en Zaragoza y 0,61% en Teruel--, según el Ejecutivo autonómico.