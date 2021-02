Gobierno de Aragón, diputaciones y entidades locales impulsarán un "plan de choque" para hostelería y turismo

ZARAGOZA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha anunciado este viernes que en los "próximos días" espera cerrar un acuerdo para implementar un "plan de choque" para paliar los efectos de las restricciones por la COVID-19 en la hostelería y el turismo, para lo que está negociando con las diputaciones provinciales y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP).

La previsión es que el Ejecutivo regional aporte el 60 por ciento del coste, las instituciones provinciales el 20 por ciento y las entidades locales el 20 por ciento.

En respuesta a una pregunta del presidente del PP Aragón, Luis María Beamonte, en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas, Lambán ha dicho que se está "ultimando" un acuerdo con la patronal CEOE, la Asociación de Empresarios de Hostelería y la de Cafés y Bares "para ver con qué criterios se reparten esos fondos", manifestándose "optimista".

Las consecuencias de la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 han sido "tremendas" en el plano social, ha reconocido Lambán, quien ha puntualizado que, según la ONG Oxfam, Aragón es la comunidad autónoma donde menos se ha dejado sentir el número de personas pobres por esta causa.

"Estamos trabajando mucho en todo lo que tiene que ver con el aprovechamiento de los fondos europeos en general", ha indicado el presidente aragonés, que ha explicado que en la actualidad el Ejecutivo está actuando en desarrollar el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en dos vertientes: los acuerdos de los consejeros con sus respectivos ministerios, que van a suponer la llegada de "un volumen importante" de partidas para materias como vivienda o turismo, y por otra parte los proyectos empresariales, unos 150, que podrían recibir financiación y "van a servir para fortalecer, más si cabe, la economía aragonesa".

MOTORES ESTRATÉGICOS

Javier Lambán ha aseverado que los indicadores de los "motores estratégicos" son muy positivos para la economía, en aspectos como las exportaciones y las expectativas de los empresarios aragoneses, que son más altas que las de ninguna otra comunidad autónoma, tras lo que ha aludido al anuncio de la empresa CerTest Biotec de una inversión de cien millones de euros para fabricar vacunas, la inversión de Amazon, el efecto "imán" del aeropuerto industrial de Teruel y la decisión de Deloitte de incrementar su personal en Aragón un 50 por ciento en dos años.

En todo caso, "esto no es suficiente" y "ahora mismo se necesita un plan de choque lo más ambicioso posible para hacer frente a los destrozos" causados por "las necesarias restricciones sanitarias" en "los eslabones más sensibles" de la economía, ha convenido Lambán, a cuyo juicio "las medidas de los fondos Next Generation no van a servir para hacer frente a estas situaciones", sino "la reestructuración de la economía y adelantar la digitalización y la transición ecológica, que de todas formas se tenían que producir".

También ha manifestado que el hecho de que el Gobierno de Aragón sea responsable de las medidas sanitarias contra la COVID-19 "no quiere decir" que sea el único que deba indemnizar a los afectados ya que fue el Gobierno de España el que decidió que fueran las comunidades autónomas quienes se hicieran cargo de estas medidas.

"La indemnización corresponde a los tres pilares del Estado", el Gobierno de España, el Gobierno de Aragón y los ayuntamientos, ha continuado, para recordar que en 2020 se destinaron cien millones de euros a ayudar a los autónomos y empresas en crisis y este año se ha aprobado el Plan Remonta.

GRAVE SITUACIÓN

El portavoz del PP, Luis María Beamonte, ha alertado de que hay 85.000 aragoneses en paro, más de 15.000 en ERTE y han cerrado casi 1.400 empresas, y ha echado en cara a Lambán que su Gobierno "ha actuado en una sola vertiente, prácticamente: la sanitaria", de forma "que no puede ir sacando pecho de decir que tiene los Presupuestos más importantes de la Historia".

Esta "grave situación" no permite poner "parches", ha considerado Beamonte, quien ha propuesto conceder líneas de liquidez más amplias con pago a largo plazo, bonificaciones fiscales y de cuotas de la Seguridad Social y crear fondos "concretos" para facilitar la financiación de pymes, en definitiva, "una acción económica global".

"Hacen falta ayudas directas", ha aseverado el dirigente 'popular', añadiendo que "ahora nos toca ser valientes" y es necesario el "esfuerzo colectivo".

"Si lo quiere hacer así, va a contar con el apoyo del PP", ha prometido Beamonte, recomendando a Lambán que ponga en marcha una mesa de diálogo con todo el arco parlamentario para alcanzar un "consenso" que imprima "mucha más fuerza" a los acuerdos, más cuando "no va a haber dinero para todos los fondos".