El Gobierno de Aragón garantiza la apertura de Santa María de Iguácel y recupera las visitas

Autoridades este jueves en la Iglesia de Santa María de Iguácel, con el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho, y la directora general de Turismo y Hostelería, María Nogueras, en el centro. - GOBIERNO DE ARAGÓN

JACA (HUESCA), 30 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Aragón garantiza la apertura al público de la iglesia de Santa María de Iguácel durante el próximo mes de agosto gracias a la solución impulsada por la Dirección General de Turismo y Hostelería, dependiente del Departamento de Medio Ambiente y Turismo.

Tal y como se ha constatado con la visita al entorno por parte del consejero del ramo, Luis Biendicho; la directora general de Turismo y Hostelería, María Nogueras; el alcalde de Jaca, Carlos Serrano; el presidente de la Mancomunidad del Alto Valle del Aragón, Álvaro Salesa; el presidente de la Fundación Sancho Ramírez, Francisco González; y el director provincial de Medio Ambiente, Fran Gómez, esta acción del Gobierno de Aragón permitirá así recuperar las visitas durante el mes de agosto a uno de los principales exponentes del románico aragonés.

Esta solución, además, permite contribuir con seguridad al mantenimiento del entorno natural en el que se ubica, han indicado desde el Departamento de de Medio Ambiente y Turismo.

Tal y como se ha concretado durante la visita, la actuación permite recuperar las visitas turísticas a este Bien de Interés Cultural, situado en el Valle de la Garcipollera, y da respuesta a la necesidad de mantener abierto al público un monumento de extraordinario valor histórico, artístico y patrimonial, compatibilizando su disfrute con la conservación del entorno natural en el que se encuentra.

El consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho, ha destacado que "hoy trasladamos una buena noticia para la Jacetania y para todo el patrimonio aragonés". Así pues, Santa María de Iguácel volverá a abrir sus puertas desde el 1 de agosto gracias al trabajo desarrollado por el Departamento para "encontrar una solución que permita recuperar las visitas con todas las garantías".

"Permite compatibilizar tres objetivos irrenunciables: garantizar el acceso, preservar un entorno de gran valor ambiental y ofrecer a los visitantes una experiencia ordenada, segura y de calidad", ha afianzado.

Al mismo tiempo, Luis Biendicho ha recordado que "hablamos de uno de los templos románicos más importantes de Aragón, una iglesia del siglo XI que forma parte de la historia y de la identidad de este territorio".

Es por ello, que el objetivo era claro: "Garantizar que este monumento siguiera abierto al público, proteger el entorno y ofrecer una experiencia de visita ordenada y de calidad", ha cerrado.

HORARIOS EN EL MES DE AGOSTO

La iglesia permanecerá abierta todos los jueves, viernes, sábados y domingos del mes de agosto, con dos visitas guiadas diarias, a las 10.00 y a las 12.00 horas. Tanto las visitas como el servicio de transporte serán gratuitos para los usuarios.

El acceso se realizará desde el aparcamiento de Acín, situado a unos tres kilómetros del monumento, desde donde partirá un microbús autorizado que facilitará el traslado de los visitantes hasta la ermita.

Para hacer posible esta reapertura, el Departamento de Medio Ambiente y Turismo, a través de la Dirección General de Turismo y en colaboración con la Mancomunidad del Alto Valle del Aragón, ha impulsado la contratación de un servicio de guía oficial de turismo y del transporte lanzadera, que prestarán servicio durante 18 jornadas distribuidas a lo largo del mes de agosto.

El guía realizará dos visitas interpretativas cada día, permitiendo a los visitantes conocer la historia, el valor artístico y el contexto patrimonial de Santa María de Iguácel.

La nueva organización de las visitas responde a la necesidad de compatibilizar el acceso público al monumento con la conservación de un entorno forestal especialmente sensible, garantizando la seguridad de los visitantes y una adecuada ordenación del uso turístico.