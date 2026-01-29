El Gobierno de Aragón reitera la llamada a la precaución y a esquiar en zonas señalizadas tras otro muerto por un alud

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, en las dependencias del 112. - FABIÁN SIMÓN/GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha reiterado el llamamiento a la "máxima precaución" y a "esquiar siempre en las zonas señalizadas", dentro de las estaciones de esquí, que son "perfectamente seguras", tras la caída de un nuevo alud este jueves, que ha causado un muerto y un herido por hipotermia en la zona del circo Cibollés, en Cerler (Huesca).

En una visita a la sala del 112 Aragón para seguir el operativo, el consejero ha insistido en "no salir a la montaña sin estar equipado", en especial en este época del año, en la que se están registrando "muchas nevadas" a diferentes copas y episodios continuos de lluvia y nieve que están provocando que el manto nivoso sea "inestable".

Del mismo modo, ha pedido que, si se hace esquí de travesía, se haga siempre "dentro de las máximas medidas de seguridad, con el mejor equipamiento posible" y, si es posible, no salir durante estos días en los que se prevén más nevadas y la capa de nieve está "más insegura".