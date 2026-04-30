El Gobierno de Aragón y el sector del taxi se alían para difundir el Teléfono del Mayor en los vehículos de Zaragoza

Ya se han comenzado a colocar los carteles informativos en los taxis. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón ha puesto en marcha una nueva campaña de difusión del Teléfono del Mayor --900 252 626-- en colaboración con la Asociación Provincial de Auto Taxi de Zaragoza y la Asociación de Trabajadores por Cuenta Propia y Empresarios de Aragón.

Esta iniciativa, articulada mediante un convenio firmado entre las citadas entidades, supone la colocación de 400 soportes informativos en los reposacabezas de los asientos delanteros de los taxis de la capital aragonesa, garantizando su visualización desde las plazas traseras.

El objetivo principal es que este servicio público, que atiende las 24 horas del día los 365 días del año, sea plenamente visible para los usuarios, aprovechando que el taxi es un canal de comunicación estratégico y de uso frecuente por parte de las personas mayores.

Con esta acción, se pretende que las personas que viven solas o en situación de vulnerabilidad social identifiquen este recurso gratuito como una herramienta facilitadora de su autonomía, seguridad y bienestar emocional, reduciendo así el riesgo de aislamiento y exclusión.

En este sentido, el director general de Mayores, Máximo Ariza, ha destacado la importancia de esta alianza para llegar al mayor número posible de beneficiarios en el entorno urbano. "Es fundamental difundir el 900 25 26 26 para combatir la soledad no deseada y detectar situaciones de vulnerabilidad de forma precoz", ha señalado Ariza, incidiendo en que el taxi es un aliado excepcional por su presencia constante en las calles.

Por último, el convenio establece que las asociaciones firmantes intermediarán para asegurar la distribución, correcta instalación y mantenimiento de los materiales en los vehículos de forma voluntaria. En este sentido, el acuerdo mantendrá su vigencia inicial hasta el 31 de octubre de 2026, sin generar costes económicos adicionales para la Administración, pero optimizando la eficiencia del recurso al asegurar que su existencia sea ampliamente conocida.

Esta iniciativa en los taxis de Zaragoza refuerza otras acciones similares ya emprendidas por el Gobierno de Aragón, como la reciente instalación de cartelería informativa en todos los centros de salud, hospitales y consultorios de las tres provincias aragonesas.

La campaña se integra directamente en la Estrategia para afrontar la Soledad no Deseada de las Personas Mayores en Aragón, cuyo propósito es sensibilizar sobre estas situaciones y visibilizar los recursos disponibles para paliarlas.