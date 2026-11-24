TERUEL 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la concesión directa, con carácter excepcional y por razones de interés público, social y económico, de una subvención a la Comunidad Autónoma de Aragón, para la financiación de proyectos de inversión que promuevan directa o indirectamente la generación de actividad económica en la provincia de Teruel, por importe de 43.000.000 euros.

Aragón no es beneficiaria del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) por su nivel de renta. Sin embargo, debido a ciertas peculiaridades estructurales, existen desigualdades internas que afectan a la provincia de Teruel, que requieren de una acción pública específica para corregir esos desequilibrios, generando actividad económica y empleo. Esa es la razón de ser del Fondo de Inversiones de Teruel.

La Administración General del Estado (AGE) y Aragón llevan colaborando desde 1992, a través de la suscripción de diferentes instrumentos, con el citado objetivo. Entre ellos, el Fondo de Inversiones de Teruel (FITE), destinado a la financiación de proyectos de inversión para superar las peculiaridades socioeconómicas de esta provincia y favorecer la generación de actividad económica.

Esta norma posibilita la tramitación de la transferencia de fondos desde el FITE, financiado a través de las aportaciones de la AGE y Aragón, y de las inejecuciones de ejercicios anteriores. El grado de ejecución durante los últimos ejercicios se ha mantenido por encima del 90%.

Esta subvención anual viene figurando nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado desde 1992. La cuantía ha variado durante los años: hasta 2024, la subvención fue de 30 millones; en 2025, se elevó hasta los 36,5 millones; en 2026 las aportaciones de la AGE y de Aragón se elevan hasta los 43 millones de euros, alcanzando así una cifra conjunta de 86 millones de euros. La concesión se instrumentará mediante la firma de un convenio entre el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y la Comunidad Autónoma de Aragón.

ACTUACIONES A FINANCIAR

Se financiarán proyectos de inversión enmarcados en una relación de actuaciones establecidas por el Real Decreto, entre ellas, infraestructuras de transporte, iniciativas empresariales, protección y mejora de medioambiente, desarrollo de cohesión social, fomento de iniciativas culturales, dotación de equipamientos, proyectos estratégicos en ámbito tecnológico y espacial, problemas específicos para zonas rurales con despoblación o recuperación de la memoria democrática.

El coste mínimo de cada proyecto será de 125.000 euros y se financiarán actuaciones que hayan sido desarrolladas durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2029. La elección y aprobación de los proyectos de inversión a financiar corresponderá al Gobierno de Aragón.