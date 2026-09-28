El Gobierno de Zaragoza responde al PSOE que destina más de 113 millones de euros a gasto social

Archivo - La consejera municipal de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Marian Orós. - MIGUEL G. GARCÍA - Archivo

ZARAGOZA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Zaragoza, ha recordado al grupo municipal del PSOE que las políticas sociales, el apoyo a las familias y la protección de la población más vulnerable son ejes "estratégicos" de la acción del equipo de gobierno del PP, como demuestra el presupuesto municipal de este 2026, que destina más de 113 millones de euros a gasto social.

La consejera municipal de Políticas Sociales, Marian Orós, ha respondido al grupo socialista con datos, destacando que este año se han reforzado algunas de las prestaciones fundamentales, especialmente las dirigidas a mayores y dependientes, como es el Servicio de Ayuda a Domicilio y la Teleasistencia, a las que ha hecho alusión el PSOE en la rueda de prensa.

Concretamente, se destinan 30,8 millones de euros al Servicio de Ayuda a Domicilio, que es un 27% más que el año anterior. "Se trata del contrato más importante de la consejería y uno de los de mayor envergadura del Ayuntamiento, que sigue además creciendo para garantizar la actualización salarial a las trabajadoras y un mejor servicio para los usuarios"

En el caso de la teleasistencia, el presupuesto también crece en 67.290 euros hasta situarse en 2,9 millones, con el objetivo de seguir ampliando usuarios.

Por todo ello, Orós ha pedido al PSOE que no genere "alarmismo ni un ruido innecesario", porque este Gobierno municipal "está haciendo los deberes con creces, aumentando el presupuesto y dando una respuesta real para mejorar las prestaciones y atender mejor a nuestros mayores".

Además, ha señalado que esta moción del PSOE debería presentarse en las Cortes de Aragón y no en el Pleno municipal, porque el Ayuntamiento solo ejecuta, a través de una encomienda de gestión, lo marcado por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, y eso "está funcionando perfectamente".

Por último, Orós ha negado que el Gobierno de España esté blindando la dependencia, como ha señalado el concejal socialista, y ha aclarado que la aportación al sistema por parte del Gobierno Central está garantizada solo para el año que viene. "Eso no es blindar la ley de dependencia", ha precisado.