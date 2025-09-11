Golpe al narcotráfico: incautado el mayor alijo de cocaína en Aragón, 95 kilos valorados en cerca de 3 millones de euros

Rueda de prensa celebrada este jueves en la que se ha dado a conocer la incautación del mayor alijo de cocaína interceptado hasta ahora en Aragón, 95 kilos. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 95 kilos de cocaína valorados en cerca de tres millones de euros es ya el mayor alijo de esta sustancia estupefaciente incautado por la Policía Nacional en Aragón, tras la reciente desarticulación en el marco de la operación 'Zenon' de una importante organización criminal asentada en Zaragoza y Madrid.

Ha conllevado la detención de nueve personas, cinco de ellas ya en prisión provisional, además del hallazgo de dinero en efectivo, varios vehículos y abundante material para la distribución de la droga.

A todos ellos, seis hombres y tres mujeres, se les imputan los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y falsedad documental en una operación que se ha detallado este jueves en una rueda de prensa en la que han participado el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán; el jefe superior de Policía de Aragón, Florentino Marín; y el jefe del Grupo de Estupefacientes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Zaragoza (UDYCO), el inspector jefe Carlos Gracia.

La investigación, dirigida por UDYCO se ha desarrollado durante siete meses de vigilancias y seguimientos y ha permitido desarticular una organización que se estima que era capaz de introducir en Zaragoza unos 20 kilogramos mensuales procedentes de Colombia, almacenados previamente en Madrid, punto de reparto entre diferentes ciudades del país.

Un entramado criminal de carácter "profesional", según ha calificado Marín, por el uso que hacían de medios sofisticados como vehículos con compartimentos secretos y teléfonos encriptados, así como el cumplimiento de rutinas de vigilancias para detectar seguimientos.

Estos procedimientos se ponían en práctica por varios "viejos conocidos" de la Policía --un 'handicap' para los agentes por si eran reconocidos-- cuya detención en uno de los casos, en 2017, permitió sacar de las calles 32 kilos de pasta base con los que se podrían haber fabricado hasta 120 kilos de cocaína.

TRICICLOS ELÉCTRICOS COMO MEDIO DE REPARTO

Las pesquisas se iniciaron el pasado mes de febrero y un piso en el barrio de Torrero de Zaragoza como punto de venta de cocaína fue lo que permitió "tirar del hilo". Allí se identificaron a dos hermanos y a sus parejas sentimentales, ya detenidos anteriormente por tráfico de esta sustancia estupefaciente.

"Lo que nos chocó es que utilizaban para los pases triciclos eléctricos de alquiler hasta que en junio terminó la concesión de esos vehículos", ha comentado el jefe de UDYCO, Carlos Gracia, en referencia a los triciclos Minits retirados de la ciudad en junio de este año tras no renovar el Consistorio el contrato por su bajo uso. Un modelo de distribución que, según ha destacado, les evitaba ir a pie por la calle y dificultaba los seguimientos policiales.

La identificación de estos cuatro implicados condujo a dar con su proveedor, otro "viejo conocido" de los agentes, puesto que fue el arrestado en 2017 con los cerca de 32 kilos de pasta de cocaína.

Tal y como ha desarrollado Gracia, la investigación se centró entonces en este individuo, cuya cartera de clientes incluía a otro sujeto al que en 2021 se le intervino otra importante cantidad de cocaína. Lo llamativo de este nuevo actor es que recientemente había sido condenado y expulsado de España por orden judicial, pero había regresado a España con documentación falsa y habiendo cambiado su apariencia física. Se trata de un ciudadano de República Dominicana.

El individuo fue identificado como el líder de la organización en la capital aragonesa y su cometido era hacer de correo de la droga. "Continuamente viajaba a Madrid, unas dos veces al mes y siempre hacía lo mismo, se reunía durante escasos minutos, siempre con la misma persona en lugares públicos y en esas citas le entregaba cantidades de dinero en efectivo", ha explicado el jefe de UDYCO. Luego ambos viajaban a Zaragoza en un vehículo muy poco utilizado y se ocultaban en un garaje del barrio de San José.

EL PISO DE SEGURIDAD DE MADRID

La operación, coordinada y tutelada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza, dio entonces el salto a Madrid para identificar a ese contacto afincado en la capital de España. Para ello, los agentes contaron con la colaboración de compañeros de la Comisaría General de Policía Judicial. El trabajo conjunto permitió conocer detalles de los movimientos de este sujeto.

"Tenía un elevado tren de vida, no trabajaba, poseía varios vehículos y frecuentaba esporádicamente un piso de alto 'standing' en el barrio de Sanchinarro", ha apuntado Gracia, en alusión al domicilio ubicado en el distrito de Hortaleza, zona norte de Madrid, que la Policía identificó como un "piso de seguridad".

La investigación dejó sus primeros frutos el pasado 29 de agosto en el seguimiento del identificado como contacto de Madrid, y la interceptación de su vehículo en la A-2. Ello llevó a la Policía hasta el garaje de San José en Zaragoza. Destino de un traslado para el que el jefe de la organización en la capital aragonesa tomaba diversas precauciones: "El coche viene y da varias vueltas hasta que finalmente entra en el garaje donde son sorprendidos por agentes del Grupo de Estupefacientes", ha descrito Gracia.

En el registro, los agentes descubrieron que el vehículo contaba con una caleta o compartimento secreto debajo de un asiento cuya apertura electrónica se activaba mediante teclas y un mando a distancia en el que ocultaban la mercancía. Allí ocultaban más de siete kilos de cocaína.

El arresto llevó a realizar otras dos detenciones en Zaragoza, así como tres entradas y registros en la capital aragonesa y otros dos en Madrid. En uno de ellos fue donde se localizaron 87 kilos de cocaína de diferentes marcas.

BELTRÁN ALABA LA PREPARACIÓN DE LOS AGENTES

La segunda fase de la operación se llevó a cabo el pasado 3 de septiembre con el propósito de dar con las personas que estaban traficando con cocaína en la capital del Ebro. En la intervención se realizaron tres entradas y registros más en los que se detuvo a cinco personas y se intervinieron diferentes cantidades de sustancias estupefacientes, así como dinero en efectivo, cocaína en pequeñas cantidades y sustancia de corte.

Un resultado que ha celebrado el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, quien ha alabado la colaboración entre unidades policiales y la labor de los agentes, a los que ha definido como "personas muy formadas, muy preparadas, muy cualificadas, con muchas horas de calle, con muchas horas de servicio".

Beltrán ha aclarado que se trata de "investigaciones generalmente largas en las que los funcionarios alargan muchísimo sus horas de trabajo con los seguimientos, las esperas. Son muchas horas de coche, muchos kilómetros", resaltando una labor con la que los policías "echan un pulso a gente que toma sus medidas, que tratan de identificar si alguien los sigue, que están permanentemente pendientes de si tienen algún vehículo en la puerta de su casa".