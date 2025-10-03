Una gran exposición en el Palacio de Sástago cierra los actos por el 600 aniversario del Hospital Provincial de Zaragoza

La vicepresidenta de la DPZ, Teresa Ladrero; el presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero; el presidente del comité científico de los actos del 600 aniversario, Javier Sada; y la diputada delegada de Cultura, Charo Lázaro. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza culmina la conmemoración del 600 aniversario del Hospital Nuestra Señora de Gracia, conocido popularmente como Hospital Provincial, con una gran exposición que permanecerá hasta el 29 de marzo de 2026 en el Palacio de Sástago de la capital aragonesa.

La muestra repasa la historia de esta institución, creada en 1425 por el rey Alfonso V 'el Magnánimo' de Aragón, que fue el antecedente directo del actual Hospital Nuestra Señora de Gracia, a través de 267 objetos y cuadros, la mayoría inéditos, procedentes de 21 colecciones diferentes.

Preside la exposición, en el patio del palacio, la recreación de una habitación hospitalaria antigua, con su cama, su palangana, su mesilla y una silla. A lo largo del recorrido, los visitantes podrán descubrir algunas de las obras de arte que han decorado el centro a lo largo de su historia, cuadros, maquetas y un espacio dedicado a su farmacia histórica, con sus probetas y albarelos --recipientes de cerámica donde se guardaban los medicamentos--.

En la inauguración, el presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, ha hecho un repaso a los 600 años de un hospital "que forma parte de la historia de la Diputación --que lo gestionó entre los años 1870 y 2000-- y de todas y todos los zaragozanos".

EL SEGUNDO MÁS ANTIGUO DE ESPAÑA

El Hospital Nuestra Señora de Gracia es el segundo más antiguo de España, después del de San Pablo en Barcelona, y su razón de ser era atender con dignidad a las personas con menos recursos. "En poco tiempo", ha asegurado el presidente de la institución provincial, se consolidó, convirtiéndose en uno de los más importantes de la península ibérica y en "el mejor del mundo" en el tratamiento de la demencia, por lo que recibió, en el siglo XVIII, el Unicornio de Oro del Vaticano.

En 1808, en plena Guerra de la Independencia, las tropas napoleónica arrasaron el edificio original, situado en lo que ahora es la sede del Banco de España, y se traslada a lo que era el Hospital de Convalecientes, en su ubicación actual.

La DPZ asume su gestión en 1870, motivo por el que recibe el sobrenombre "provincial", y lo convierte "en un centro de referencia europea con terapias pioneras", además de lugar de prácticas para estudiantes de medicina, entre ellos el posteriormente Premio Nobel Santiago Ramón y Cajal, desde donde colaboró decisivamente a extinguir el cólera en Aragón.

Sánchez Quero ha añadido que, en los años 80, la institución provincial llevó a cabo una remodelación integral y realizó "importantes inversiones" para adaptarlo a la situación actual, creando plantas de hospitalización, un moderno bloque quirúrgico, laboratorios centrales, de bioquímica, microbiología y anatomía patológica, servicio de diagnósticos digitales, unidad de cuidados intensivos, rehabilitación, cardiología, farmacia hospitalaria, psiquiatría, consultas y consultas externas, "posicionándolo así como un hospital de referencia para la población zaragozana y provincial".

En el año 2000, la DPZ lo transfiere al Gobierno de Aragón por 3.099 millones de pesetas, lo que equivaldría actualmente a aproximadamente 18 millones de euros, quedando en propiedad de la institución provincial todo el contenido de arte mueble de la iglesia y las más de 2.390 piezas catalogadas de su farmacia histórica, que datan del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX.

El presidente provincial ha concluido expresando su deseo de que el Hospital Nuestra Señora de Gracia "siga prestando el servicio otros 600 más".

MUCHO MÁS QUE UN HOSPITAL

Por su parte, el presidente del comité científico de los actos por el 600 aniversario de este hospital, Javier Sada, ha insistido en que esta institución "va mucho más allá" de la gestión sanitaria, por las personalidades del mundo de la medicina que pasaron por sus instalaciones, su atención a las personas con demencia, y por su vertiente social e institucional, ya que fue "fundamental" para el inicio del Monte de Piedad, germen en la creación de Ibercaja, o ser pionero en la "beneficencia organizada", a través de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana o la Hermandad de la Sopa.

A ello ha sumado del hospital con el pintor Francisco de Goya y con el mundo de la cultura en general, a través de determinados privilegiados relacionados con la edición de libros.

Por último, Sada ha destacado que, para conmemorar esta efeméride, se han organizado, desde el pasado 27 de febrero, fecha del 600 cumpleaños, una veintena de actos entre conferencias, cursos, actividades especializadas y esta exposición, a las que se sumará próximamente la edición de un libro.

En estos 600 años de historia, el Hospital Provincial ha prestado servicio constante e ininterrumpido a los ciudadanos, como lo aseguran las 31.566 estancias hospitalarias, las 94.414 consultas, las 31.566 urgencias y las 473.751 pruebas diagnósticas realizadas el año pasado.

El Hospital Nuestra Señora de Gracia basa su éxito en una marcada voluntad metropolitana e, incluso, cosmopolita, al ser un centro abierto a todos los ciudadanos, extendido también a los procedentes de otras naciones, que es lo que garantizó su continuidad frente al riesgo de quiebra que siempre acechó a la institución.

ÁMBITOS DE LA EXPOSICIÓN

La muestra está dividida en ocho ámbitos. El primero de ellos aborda el lema del hospital desde su fundación en 1425 --'Casa de los enfermos de la ciudad y del mundo'--, dejando clara desde el inicio su vocación universal.

El segundo ámbito está dedicado a los edificios que albergaron el hospital, recordando que constituía un gran enclave urbano en la parte meridional de Zaragoza. El conjunto de edificios hospitalarios formaron una pequeña ciudad dentro de la urbe, en constante transformación y mejora a lo largo de los siglos.

El tercero de los ámbitos se dedica a la anatomía y la cirugía. La Cofradía de San Cosme y San Damián, patronos de los cirujanos del hospital, recibió la autorización mediante privilegio real para practicar autopsias en 1488. Para ello debió habilitarse la primera sala de anatomía.

La gran prueba del Hospital tuvo lugar durante la peste de 1564. Gracias al tratado de medicina escrito por Juan Tomás Porcell, natural de Cerdeña y afincado en Zaragoza, se conoce su experiencia directa en la lucha contra aquella epidemia. Legado suyo fue la importancia creciente del estudio patológico experimental, lo que conllevaría a la construcción en 1586 de un aula específica empleada por los cirujanos y los médicos del hospital y los catedráticos de la universidad.

Otro ámbito de la muestra aborda, en la Sala de Arcos derecha del Palacio de Sástago, la financiación del hospital, que se basaba en cuatro partidas fundamentales como eran las limosnas y los legados, la administración de propiedades, el cago dado por la Real Hacienda sobre los impuestos de generalidades y el arriendo de derechos privativos, impuestos y privilegios.

Ya en el ámbito 5 de la exposición, se explica que la atención de la demencia en el hospital poseyó fama y prestigio internacionales, mientras que el número 6 se detiene en la caridad y la beneficencia.

La botica ocupa el ámbito 7. Era el lugar donde se preparaban las medicinas, se guardaban los productos necesarios para su elaboración y se despachaban. Allí se atendían las prescripciones dadas por los médicos y cirujanos en sus visitas a los enfermos. De la farmacia del Hospital de Gracia no se conserva casi nada, salvo albarelos y morteros sueltos en colecciones particulares y parte de la documentación. El último ámbito está dedicado al periodo en el que el hospital depende de la DPZ.