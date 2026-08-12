Grandes explanadas y la margen izquierda del Ebro, mejor que los puentes para observar el eclipse en Zaragoza

El consejero municipal de Presidencia, Ángel Lorén. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza han insistido este miércoles en que no es recomendable elegir los puentes para ver el eclipse solar, ya que estarán acotados al ser visible sólo en determinadas zonas, y ha recomendado en su lugar repartirse por la ribera izquierda del Ebro y por las diferentes grandes explanadas que tiene la ciudad, como el Parking Sur y el Parking Norte de la Expo o el recinto ferial de Valdespartera, que tienen "amplios espacios" para disfrutar del fenómeno astronómico.

Así lo ha trasladado el jefe de mando del Centro de Coordinación Operativa de Zaragoza (Cecopaz), constituido en el Parque 1 de Bomberos de Valle de Broto, Quique Mur, quien ha recordado que la capacidad de los puentes estará limitada para garantizar la movilidad hacia uno u otro lado del río, dejando algunos exclusivamente para el tránsito peatonal y otros abiertos al tráfico en función de la hora.

Ha aconsejado también no exponerse al sol durante muchas horas, dado que Zaragoza tiene una climatología "muy dura" --se esperan temperaturas de hasta 40 grados en el inicio del eclipse--. "Va a haber sitio para todos", ha dejado claro, asegurando que si las personas se distribuyen "con sentido común" por los diferentes espacios, "vamos a caber".

A ello ha sumado la necesidad de primar la seguridad ocular --llevando las gafas homologadas para observar el eclipse-- o la hidratación, en especial en el caso de los niños.

DESDE PRINCIPIOS DE AÑO

El consejero municipal de Presidencia, Ángel Lorén, ha visitado este martes este parque de bomberos para comprobar los preparativos de última hora del dispositivo de seguridad para un día en el que llevan trabajando "prácticamente desde principios de año" en diferentes reuniones de coordinación entre administraciones, dado que Zaragoza es uno de los lugares privilegiados para disfrutar del fenómeno astronómico al encontrarse en la franja central de la zona de totalidad.

Lorén ha destacado el esfuerzo de los Bomberos de la ciudad, que están apoyando también las labores de extinción del incendio forestal en Las Peñas de Riglos (Huesca), con una unidad compuesta por cuatro vehículos y nueve efectivos, que suponen "un esfuerzo absolutamente excepcional" en unas fechas en las que "se necesitan todos los efectivos" en la capital aragonesa.

Además, al plan local por grandes aglomeraciones por el eclipse, se suma la alerta por ola de calor, ya que las temperaturas alcanzarán los 38 y 39 grados a partir de las 19.30 horas, que es cuando comenzará a taparse el Sol, hasta que quede oculto a las 20.29 horas por menos de un minuto y medio.

Por ello, ha pedido a zaragozanos y visitantes que tengan "responsabilidad máxima" y que traten de evitar la exposición al Sol durante mucho rato. Entre las recomendaciones, ha destacado la hidratación, la sombra y "no arriesgarse a determinadas situaciones y exposiciones al Sol".

Los tres puntos clave habilitados por el Ayuntamiento para atender las emergencias estarán en el Parque de Bomberos 1, en La Lonja y en Valdespartera.

El consejero ha recordado también que, a partir de las 20.00 horas, se reducirá la velocidad máxima a 30 kilómetros por hora en todo el término municipal y será obligatorio llevar encendidas las luces de cruce. En todo caso, la recomendación fundamental es limitar cualquier tipo de desplazamiento en vehículo privado.

"SENTIDO COMÚN"

En este sentido, ha apelado al "sentido común" porque "tiene que ser un día de celebración, un día muy especial", aprovechando la visibilidad "excepcional" que habrá en Zaragoza, pero haciéndolo "de una forma muy cuidadosa". "Desde el Ayuntamiento hemos puesto todos los medios, todo el personal ha hecho un esfuerzo increíble", ha recalcado.

En cuanto a la presencia policial, ha apuntado que es importante desde primera hora de la mañana, especialmente en los puentes y en aquellas ubicaciones que puedan ser "conflictivas". El dispositivo tiene además la experiencia de otros eventos o sucesos, como la final del Mundial de Fútbol, las Fiestas del Pilar o el apagón de abril de 2025, con una actuación "absolutamente excepcional" que se resolvió "sin ningún tipo de incidente".

Por último, Lorén ha subrayado que los servicios municipales se afanarán para que, al día siguiente, la ciudad "vuelva a la normalidad", resolviendo todos los problemas de limpieza que se puedan generar con motivo de este fenómeno único.