La Guardia Civil auxilia a siete montañeros en el Pirineo oscense este sábado

Rescate de un montañero por parte de la Guardia Civil en el Collado de la Cascada, en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, en el Pirineo oscense. - GUARDIA CIVIL.

HUESCA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Montaña ha auxiliado este sábado a siete montañeros, la mayoría lesionados, en distintos puntos del Pirineo oscense, ha informado la Comandancia de Huesca.

La Benemérita recibió el primer aviso a las 12.05 horas, en el que se comunicaba que un montañero, de 25 años y vecino de Barcelona, había sufrido laceraciones en las rodillas y contusiones tras sufrir una caída de cuatro metros cuando se encontraba en el Collado de la Cascada, en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, en el término municipal de Fanlo.

El GREIM de Boltaña, la unidad aérea de Benasque y un médico del 061 localizaron al montañero y lo evacuaron hasta la Pradera de Ordesa, desde donde fue trasladado en ambulancia hasta el Hospital Comarcal de Jaca.

A las 12.20 horas se activaron el GREIM de Jaca, la unidad aérea de Huesca y un médico del 061 para auxiliar a un voluntario de una prueba deportiva en alta montaña, de 70 años y vecino de La Jacetania, que se había fracturado la tibia y el peroné tras un tropiezo, en las inmediaciones del Pico Collarada, en Villanúa. Fue trasladado a la helisuperficie de Canfranc Estación y desde allí a un centro sanitario.

Por la tarde, a las 15.56 horas, la Guardia Civil recibió un aviso de dos montañeros, guipuzcoanos de 50 años de edad, uno de los cuáles había sufrido mareos y calambres cerca del Pico Collarada. Han sido evacuados al aparcamiento de La Trapa y el herido ha sido transferido en ambulancia hasta el Hospital de Jaca.

Otro aviso llegó a las 17.00 horas, en relación a un senderista de 66 años de edad, que sufría un cólico de vesícula y no podía continuar su actividad en las inmediaciones de la Mallata Baja de Argualas, en Sallent de Gállego. Han intervenido el GREIM de Panticosa, el helicóptero de Huesca y un médico del 061, que han enviado al herido al Hospital San Jorge de la capital oscense.

Por último, a las 18.00 horas, el GREIM y el helicóptero de Benasque auxiliaron a dos senderistas, de 25 años y vecinos de Valencia, que se habían extraviado cerca del ibón de Batisielles, en el Parque Natural Posets-Maladeta, en el término municipal de Benasque. Han sido evacuados hasta el aparcamiento de Estós, donde tenían su vehículo particular.