La Guardia Civil de Barbastro detiene a un grupo criminal dedicado a la sustracción de cableado de cobre

Un guardia civil en la vía férrea Madrid Chamartín-Barcelona Estación de Francia. - COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL DE HUESCA.

BARBASTRO (HUESCA), 23 (EUROPA PRESS)

El Equipo Roca de la Guardia Civil de Barbastro (Huesca) ha detenido a un grupo criminal, compuesto por tres personas, especializado en el robo de cableado de cobre de la vía férrea, ha informado la Comandancia de Huesca.

La investigación se inició el 15 de septiembre tras una denuncia por la sustracción de cable de cobre de la vía férrea de la línea Madrid Chamartín-Barcelona Estación de Francia.

Los agentes determinaron que este grupo criminal era muy activo y que, de manera reiterada, sustraía tramos de cable de cobre de noche y en lugares de difícil acceso para evitar ser localizados.

Solo dos días después de producirse el robo, la Benemérita localizó a los tres integrantes de este grupo criminal y detuvo a dos de ellos, investigando a un tercero.

Se trata de tres hombres, españoles, de edades comprendidas entre los 40 y 49 años, vecinos de las comarcas del Cinca Medio y de la Hoya de Huesca.

Además, durante el operativo, la Guardia Civil recuperó un total de 350 kilogramos de cableado de cobre, así como las herramientas utilizadas presuntamente para cometer los robos.

Los cortes de cableado de la vía férrea afectaron significativamente a la circulación ferroviaria y crearon grandes retrasos tanto para los viajeros como para los traslados de la mercancía transportada en los trenes afectados.

El valor económico del material sustraído y los daños causados asciende a más de 30.000 euros. Los detenidos quedaron a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Monzón (Huesca), una vez finalizadas las diligencias.