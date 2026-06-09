La Guardia Civil detiene a tres personas por hurto de cerezas en una explotación agrícola de Ricla (Zaragoza) - GUARDIA CIVIL

RICLA (ZARAGOZA), 9 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a tres personas tras cometer un hurto de cerezas en una explotación agrícola ubicada en el término municipal zaragozano de Ricla.

Los hechos ocurrieron la mañana del sábado 6 de junio cuando el propietario de una finca de cerezos sorprendió a tres personas en su terreno que se encontraban hurtando cerezas y un vehículo con el que habrían llegado a dicho lugar.

En ese momento dos de ellos salieron corriendo de la explotación agrícola por caminos aledaños, mientras el tercero se subió al turismo y abandonó la finca, llegando a golpear con el vehículo al propietario en la rodilla durante su huida.

El perjudicado dio aviso inmediato a la Guardia Civil que rápidamente se personó en la explotación y, con las características físicas de los sospechosos y el vehículo aportadas por el perjudicado, se estableció un dispositivo para la localización de estas personas que finalizó con la detención de dos de ellos en la zona del polígono industrial de Ricla, continuándose la búsqueda del vehículo y su conductor.

HASTA 300 KILOS

En la inspección de la finca se recuperaron, en el interior de varias bolsas comerciales, 100 kilos de cerezas, hallándose al mismo tiempo por el terreno otras bolsas de las mismas características esparcidas por el suelo.

Además, se verificó que más de una veintena de frutales presentaban daños en las ramas como consecuencia de la mala recolección del producto.

Durante la mañana de este martes, la Guardia Civil ha localizado al tercer sospechoso en la localidad de La Almunia, procediendo a su detención.

A los tres detenidos, dos hombres y una mujer, de edades comprendidas entre los 53 y 61 años y nacionalidad rumana se les imputa un supuesto delito de hurto de 300 kilos de cerezas, y al conductor, además, un delito de lesiones, ya que el propietario de la finca tuvo que recibir asistencia médica por el golpe que recibió en la rodilla durante la huida de esta persona.