Guardia Civil homenajea a sus agentes en Aragón tras un verano marcado por los incendios y entrega 34 condecoraciones - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La plaza del Pilar de Zaragoza ha acogido este jueves los actos conmemorativos de la festividad de la patrona de la Guardia Civil, la Virgen del Pilar, que han reunido a autoridades civiles y militares, efectivos de distintas especialidades y representantes de los cuerpos y organismos que colaboran con el Instituto Armado en Aragón. La celebración ha incluido un homenaje a los agentes tras un verano marcado por los incendios en la comunidad autónoma y la entrega de 34 condecoraciones.

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, y el general de brigada jefe de la 8ª Zona de la Guardia Civil, Antonio Jesús Orantos, han presidido la ceremonia, a la que han asistido la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, y el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho, además de otros representantes de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Policía Local y la Gendarmería francesa.

El acto ha comenzado con la formación de los efectivos antes de la entrada del general jefe de la Zona de Aragón. A continuación, la celebración ha dado paso a la imposición de las diferentes distinciones, en un reconocimiento que ha reunido tanto a miembros de la Guardia Civil como a integrantes de otros cuerpos de seguridad, Fuerzas Armadas y personal civil.

En total, se han impuesto once condecoraciones de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, Cruces al Mérito Militar con distintivo Blanco y reconocimientos a la Constancia de la Guardia Civil, además de 23 condecoraciones al Mérito de la Guardia Civil de distintas categorías. Entre los distinguidos se encuentran miembros de la Gendarmería francesa, Policía Nacional y Policía Local, junto a personal civil que ha destacado por sus servicios.

Durante el acto también se ha hecho entrega del Premio Amigo al general de división Luis Francisco Cepeda Lucas, jefe de la División Castillejos, y los premios HABECU y Grupo San Valero a la excelencia académica para tres estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria, hijos de guardias civiles, por sus expedientes.

RECONOCIMIENTO A TODA UNA VIDA DE SERVICIO

Uno de los momentos más emotivos ha llegado con el homenaje al subteniente Martín Quílez Quílez, guardia civil veterano de 90 años, al que se ha entregado una placa en recuerdo y agradecimiento por sus años de dedicación y servicio. El jefe de la 8ª Zona ha elogiado su trayectoria, vinculada al cuerpo durante más de seis décadas.

Por otro lado, los perros Martina y Zoro han recibido el reconocimiento junto a sus guías. Orantos ha resaltado su trabajo en la lucha contra la droga, la localización de personas desaparecidas o accidentadas y la detección de explosivos.

Las condecoraciones han sido impuestas por distintos representantes institucionales, entre ellos la alcaldesa de Zaragoza, la presidenta de las Cortes de Aragón, el delegado del Gobierno, el jefe de la 8ª Zona y los consejeros autonómicos Luis Biendicho y Roberto Bermúdez de Castro.

El homenaje se ha trasladado después a la imagen de la Virgen del Pilar, ante la que Beltrán, Chueca, Navarro y Orantos han depositado una corona floral. El recuerdo a quienes perdieron la vida cumpliendo con su deber ha ocupado también un espacio destacado durante la ceremonia.

"Hoy han sido condecoradas y homenajeadas personas que han sobresalido por su perseverancia y notoriedad en el cumplimiento de los deberes de su empleo o cargo", ha expresado Orantos, quien ha definido a los distinguidos como "héroes y heroínas en lo cotidiano".

LOS INCENDIOS, PROTAGONISTAS DEL VERANO

El balance de los incendios forestales ha centrado buena parte de la intervención de Beltrán. Entre el 12 de junio y el 13 de septiembre se produjeron en Aragón 244 incendios, con 35.600 hectáreas forestales afectadas y 44.193 hectáreas si se incluyen las superficies agrícolas.

El delegado del Gobierno en Aragón ha destacado la actuación de la Guardia Civil durante aquellas semanas, desde las evacuaciones y los cortes de carreteras hasta la asistencia a personas vulnerables, el acompañamiento a ganaderos y la vigilancia de las zonas afectadas. "El guardia civil estará siempre pronto para acudir donde el deber le llame. Eso es exactamente lo que habéis hecho", ha manifestado.

El reconocimiento ha alcanzado también al conjunto de profesionales que participaron en la emergencia, desde los servicios de extinción y los agentes de protección de la naturaleza hasta la UME, Protección Civil, sanitarios, policías locales y voluntarios.

Orantos ha reivindicado la cooperación entre administraciones como una herramienta esencial para afrontar situaciones de máxima exigencia y ha recordado al cabo de la UME Javier García Sancho, fallecido durante la lucha contra el fuego.

La tecnología ha tenido asimismo un papel relevante en la respuesta. Durante el incendio de Riglos, el equipo Pegaso utilizó drones para obtener imágenes de alta definición de los monasterios y generar información que pudiera resultar útil para preservar este patrimonio ante un eventual avance de las llamas. Las cámaras térmicas permitieron además seguir durante la noche la evolución del fuego y localizar zonas calientes.

Junto a estas actuaciones, Beltrán ha destacado la intervención de los especialistas en actividades subacuáticas, los GEAS, en la recuperación del helicóptero del servicio de extinción que cayó en el embalse de Montearagón. El aparato se encontraba a 27 metros de profundidad, en aguas de baja temperatura y sin visibilidad. El trabajo del SEPRONA en la investigación del origen de los incendios ha completado este apartado del discurso.

SEGURIDAD EN TODO EL TERRITORIO

La actividad ordinaria del cuerpo también ha tenido espacio durante la celebración. Los rescates de montaña, la búsqueda de personas desaparecidas, la protección de víctimas de violencia de género, la lucha contra el narcotráfico y la ciberdelincuencia han servido a Beltrán para reivindicar la diversidad de funciones que desempeña la Guardia Civil en Aragón.

El delegado del Gobierno ha citado, asimismo, el reciente esclarecimiento del crimen de una persona cuyos restos aparecieron en el embalse de Yesa como ejemplo del trabajo desarrollado por las unidades de investigación y de la coordinación entre cuerpos policiales.

En el ámbito rural, Beltrán ha apuntado que las sustracciones en explotaciones agrícolas y ganaderas han descendido un 18 por ciento, un dato que ha relacionado con el trabajo preventivo y la presencia de los agentes en las comarcas. La Guardia Civil, ha defendido, cumple también una función de vertebración territorial al garantizar la seguridad en los municipios de menor población.

Aragón cuenta actualmente con el máximo histórico de efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional, un ocho por ciento más que en 2019, según los datos expuestos por Beltrán. Este año, además, se han incorporado 466 nuevos agentes a la Guardia Civil de Aragón, con especial atención a las zonas del Pirineo y las comarcas rurales.

El acto ha concluido con el desfile de los vehículos y efectivos de las diferentes especialidades de la Guardia Civil presentes en Aragón, entre ellos unidades del GRS y del GREIM, además de las damas y caballeros cadetes de la Academia General Militar y la Unidad de Música de la Brigada Aragón.

La formación ha puesto el broche a una jornada en la que la Guardia Civil ha celebrado a su patrona y ha reconocido trayectorias, actuaciones y colaboraciones. "Detrás de cada medalla hay algo que pertenece al conjunto del cuerpo, una determinada forma de entender el servicio", ha resumido Beltrán durante su intervención.