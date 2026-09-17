La Guardia Civil interviene en Borja más de 30 kilos de estupefacientes y cinco armas de fuego

Detienen a un joven de 23 años, de nacionalidad española y vecino de esta localidad zaragozana que ha entrado en prisión

BORJA (ZARAGOZA), 17 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil, en el marco de la Operación "NEKAL", ha detenido a una persona por un supuesto delito de tráfico de drogas y otro de tenencia ilícita de armas, desarticulando un importante punto de venta de sustancias estupefacientes, en la localidad de Borja, donde ha intervenido 30 kilos de estupefacientes y cinco armas de fuego.

La investigación se inició el pasado mes de julio, siendo en fechas recientes cuando efectivos de varias especialidades de la Guardia Civil de la Comandancia de Zaragoza llevaron a cabo un registro en una vivienda de esta localidad, al tener conocimiento de que la misma pudiera ser un punto de venta de drogas.

Todo ello ha dado como resultado la confirmación de que el inmueble funcionaba como un importante centro de almacenamiento, elaboración y distribución de sustancias estupefacientes, considerado como uno de los más activos detectados en la comarca del Campo de Borja.

Durante el registro fueron intervenidas cinco armas de fuego modificadas y preparadas para su uso, entre ellas dos armas cortas, una de ellas equipada con cargador y silenciador, una escopeta, un revolver, una carabina de aire comprimido y una defensa eléctrica tipo táser. Junto a todas las armas fue localizada una importante cantidad de munición real, compuesta por un total de 410 cartuchos de diferentes tipos de armas.

Dentro del domicilio también fueron localizados e intervenidos algo más de 30 kilos de diversas sustancias estupefacientes, distribuidos en 16.200 gramos de hachís, 7482 gramos de speed, 3538 gramos de metanfetamina en forma de pastilla rosa, 1284 gramos de marihuana, 710 gramos de cocaína, 1313 gramos de ketamina, 188 gramos de cristal y 44 gramos de MDMA.

PRISÓN

Además, los agentes localizaron gran cantidad de elementos para la elaboración y distribución de la droga, como empaquetadoras, máquinas de prensado y envasado al vacío, así como 88605 euros en efectivo.

Por todo ello, se procedió a la detención de esta persona, un varón, de 23 años, de nacionalidad española y vecino de Borja, por un supuesto delito de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas. Tras quedar a disposición judicial se decretó su ingreso en el centro penitenciario de Zuera.