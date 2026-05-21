La Guardia Civil investiga a un joven como presunto autor de un delito de maltrato animal en Épila

Conejos moribundos hallados en un inmueble de la localidad zaragozana de de Épila - GUARDIA CIVIL

ZARAGOZA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a un joven, de 28 años, como presunto autor de un supuesto delito de maltrato animal, en su modalidad de abandono, tras localizar diversos animales en condiciones higiénico sanitarias, muy deficientes, en un inmueble de la localidad zaragozana de Épila.

La Benemérita tuvo conocimiento de estos hechos el pasado 4 de mayo, cuando se recibió un aviso en la central de emergencias de la Guardia Civil (062) comunicando la posible existencia de animales, mantenidos en condiciones deplorables, en un local de dicha localidad.

Tras llevar a cabo las gestiones necesarias para la identificación y localización del responsable, agentes de la Guardia Civil de SEPRONA, en colaboración con los Servicios Veterinarios de la Oficina Comarcal Agroambiental de Épila, llevaron a cabo la inspección del lugar en la cual se constató el grave estado de insalubridad de las instalaciones, donde existía una suciedad extrema, fuerte olor y la presencia de numerosos cadáveres de animales en distintos estados de descomposición.

Asimismo, los agentes comprobaron la existencia de jaulas de reducidas dimensiones en las que permanecían hacinados alrededor de 25 conejos por habitáculo, muchos de ellos muertos o moribundos, así como cadáveres de hurón, y a su lado, varios hurones vivos en el interior de una jaula.

Se pudo verificar la ausencia de agua y alimento suficiente para garantizar la subsistencia básica de los animales, así como unas condiciones higiénico sanitarias incompatibles con su bienestar.

Por estos hechos se procedió a la investigación de un varón, de 28 años de edad, y nacionalidad española, por un supuesto delito de maltrato animal, en su modalidad de abandono, así como al decomiso de los animales vivos, su traslado a dependencias municipales y a la retirada de los cadáveres y material utilizado para la tenencia de las diferentes especies, con el fin de evitar riesgos sanitarios para la población.