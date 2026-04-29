La Guardia Civil recomienda no saltar a la poza de La Roca Empotrada, en Hecho (Huesca), donde hay un vehículo hundido. - GUARDIA CIVIL

HECHO (HUESCA), 29 (EUROPA PRESS)

La Comandancia de la Guardia Civil de Huesca ha recomendado a la ciudadanía no saltar a la poza del salto de La Roca Empotrada, en el término municipal oscense de Hecho, donde se precipitó en 2025 un vehículo en un accidente de circulación, que todavía permanece en la zona hundido.

La Benemérita ha informado de que, aunque hay "bastante profundidad" en la poza, el salto tiene "notable altura" y, en la recepción al caer, se podría llegar hasta alguna zona cortante del mismo.

En consecuencia, ha apuntado que se puede bajar realizando rápeles en vez de saltar, existiendo anclajes para ello.

Asimismo, ha ofrecido algunos consejos básicos para la realización de actividades en barrancos y prevención de accidentes, como revisar caudales y sus entornos, no hace la actividad en solitario y llevar el material y la formación adecuada para ello.