La Guardia Civil rescata a dos senderistas enriscados en el Parque Natural del Moncayo (Zaragoza)

1074964.1.260.149.20260403183651 Archivo - Sierra del Moncayo desde el Monasterio de Veruela. - EUROPA PRESS. - Archivo

ZARAGOZA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha rescatado a dos personas que quedaron enriscadas en el Parque Natural del Moncayo, en la comarca zaragozana de Tarazona y El Moncayo, cuando realizaban una ruta de ascenso en dicho paraje.

A las 18.35 horas de este jueves se recibió un aviso en la Central de Emergencias de Guardia Civil (062) comunicando que dos senderistas se encontraban enriscados en la ruta que asciende el Moncayo, por la zona del collado Castilla y Peña Nariz, no pudiendo continuar con la actividad.

De inmediato se activó al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Tarazona, cuyos especialistas se trasladaron en vehículo hasta el aparcamiento de Haya Seca, próximo al Santuario del Moncayo.

Una vez allí contactaron con los senderistas vía telefónica para tratar de conseguir la ubicación más exacta posible, les informaron de las instrucciones que debían seguir hasta la llegada del equipo de rescate y los calmaron ante la situación de nerviosismo en la que se hallaban.

Tras 40 minutos a pie por terreno nevado, con unas condiciones meteorológicas adversas, de rachas de viento de 60 kilómetros por hora, temperatura de cinco grados bajo cero y visibilidad reducida, portando material adecuado de progresión invernal, bebida caliente y comida, los especialistas del GREIM localizaron a los senderistas.

SIN PREPARACIÓN

Ninguno de los dos presentaba lesiones físicas, pero sí mucho frío, ya que carecían de la ropa necesaria deportiva para progresar en el terreno con esa meteorología, como guantes térmicos, crampones o piolet.

Tras facilitarles guantes térmicos, bebida caliente y comida, se les instaló un arnés a ambos para iniciar el descenso mediante técnica de progresión y guiaje con cuerda corta, siendo necesarios frontales de luz ante la oscuridad de la caída de la noche.

Con este sistema de guiaje con arnés y cuerdas, que garantizaba la seguridad de los senderistas durante el descenso, la Guardia Civil los trasladó hasta el aparcamiento de Haya Seca donde tenían estacionado su vehículo.

A las 22.00 horas finalizó el rescate de estas dos personas que carecían de lesiones, tratándose de un hombre y una mujer de 27 y 22 años, vecinos de Madrid.

PRECAUCIÓN

La Guardia Civil aconseja que, antes de realizar una actividad en montaña, se consulte la meteorología previamente --revisar riesgo de aludes--, se planifique la ruta según el nivel físico y técnico de la persona, llevar equipaje adecuado a la actividad que se va a desarrollar --ropa térmica, calzado adecuado, piolets y crampones en rutas con nieve o posible hielo, frontal o linterna, entre otros materiales--, teléfono móvil con la batería bien cargada e incluso una portátil.

Asimismo, se aconseja que el grupo mínimo ideal para practicar deporte en montaña sea de tres personas, y la importancia de informar a algún familiar del itinerario a seguir y la hora aproximada de regreso.