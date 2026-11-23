1136703.1.260.149.20261123184857 Archivo - Rescate, helicóptero, Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL DE HUESCA - Archivo

HUESCA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil de Montaña han rescatado el cuerpo de un montañero italiano, de 29 años, en las inmediaciones del Collado del Diente del pico Posets, en el término municipal de Sahún, en el Pirineo oscense.

En la tarde del pasado viernes, 20 de noviembre, en la Central COS 062 de la Guardia Civil de Huesca se recibió aviso del personal del refugio de montaña Ángel Orús, en el término municipal de Sahún, de que un montañero había salido para realizar la ruta de subida al pico Posets y no había regresado, por lo que personal del refugio salió en su búsqueda, encontrando la mochila del alpinista con su documentación personal y varios enseres, a unos 2.500 metros de altitud.

Inmediatamente, la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca activó un dispositivo de búsqueda en el que han participado efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Benasque, Jaca y Panticosa, guía y can de búsqueda de personas, Unidad Aérea de Huesca y la incorporación de medios técnicos como dron de dotación y sistema de localización Lifeseeker.

Hacia las 12.10 horas de este lunes, 23 de noviembre, se ha podido localizar al montañero en las inmediaciones del Collado del Diente-Pico Posets, en la base de una pared de unos 200 metros.

El joven presentaba signos incompatibles con la vida, por lo que fue evacuado y trasladado en la aeronave hasta la helisuperficie de Benasque, donde lo esperaban los servicios funerarios para llevarlo al Hospital Provincial de Huesca.