Guitarte (Aragón-Teruel Existe) se relaja en familia paseando por el entorno de la Laguna de Gallocanta

El candidato de Teruel Existe, Tomás Guitarte, en el humedal de la Laguna de Gallocanta. - TERUEL EXISTE

GALLOCANTA (ZARAGOZA), 7 (EUROPA PRESS) El candidato de Aragón-Teruel Existe a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Tomás Guitarte, se ha acercado este sábado, jornada de reflexión, a la Laguna de Gallocanta, entre las provincias de Teruel y Zaragoza, para disfrutar en familia de la belleza del paisaje.

Guitarte ha aprovechado este día de descanso antes de la cita con las urnas del 8F para relajarse contemplando el vuelo de las últimas grullas que todavía no han emprendido el vuelo de regreso al norte de Europa.

"La semana pasada, precisamente, se hizo la fiesta de despedida de las grullas, pero no pudimos acudir por estar en campaña, así que hemos querido acercarnos hoy para ver todavía los últimos ejemplares de grullas y pasear por el entorno", ha explicado en un vídeo difundido por su equipo de campaña.

Guitarte, candidato de Teruel Existe ha animado a los ciudadanos a conocer este humedal: "Como se puede observar, es un paisaje muy sereno, un paisaje que sí que ayuda a la reflexión y que merece la pena visitar, haya grullas o no. Así que os animamos a conocerlo con detalle", ha traslado.



