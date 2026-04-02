Heridas cuatro personas, una de gravedad, en un accidente de tráfico en la AP-68, cerca de Gallur (Zaragoza)

Accidente de tráfico en la AP-68, cerca de Gallur, con cuatro heridos - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad, en un accidente de tráfico ocurrido esta mañana en el kilómetro 250 de la AP-68 dirección Logroño, en las inmediaciones de la localidad zaragozana de Gallur.

El aviso se ha recibido sobre las 11.00 horas y hasta el lugar del siniestro se han trasladado efectivos de bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza desde los parques de Tauste, Tarazona y La Almunia.

El suceso se ha producido como consecuencia de la salida de vía del vehículo en el que viajaban los 4 ocupantes, que ha saltado la mediana y tras varias vueltas de campana ha quedado boca abajo en arcén contrario.

El herido de gravedad ha sido trasladado en helicóptero a un centro hospitalario, han precisado desde la Diputación de Zaragoza.