Herido un hombre al volcar el tractor que conducía en la carretera A-211 en Daroca

Lugar del accidente en el que un hombre ha resultado herido al volcar el tractor que conducía por la A-211 a la altura de la localidad zaragozana de Daroca. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado herida al volcar el tractor que conducía y caer por un terraplén de unos dos metros en la carretera autonómica A- 211 a la altura de Daroca (Zaragoza).

El aviso se ha recibido sobre las 12.00 horas y hasta el lugar del accidente se han desplazado bomberos de la Diputación de Zaragoza del parque de Daroca y el oficial de Calatayud. También han intervenido Guardia Civil y 061. Tras auxiliar al herido, éste ha sido trasladado en ambulancia a un centro hospitalario.