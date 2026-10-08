El Hospital 'Obispo Polanco' de Teruel recibirá un acelerador lineal que funcionará desde el primer trimestre de 2027

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, Ángel Sanz. - CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, Ángel Sanz, ha avanzado este jueves, en la sesión plenaria de las Cortes de Aragón, que el Hospital 'Obispo Polanco' de Teruel recibirá la semana próxima el acelerador lineal, que entrará en funcionamiento durante el primer trimestre de 2027. Ha comparecido a petición de la diputada de CHA Isabel Lasobras.

Sanz ha negado que los hospitales de Teruel y Alcañiz estén en una situación "precaria" y ha preguntado a Lasobras cómo calificaría la situación entre 2015 y 2023, particularmente la del Hospital de Alcañiz: "En aquellos años sí que era catastrófica".

El consejero ha expuesto que en Teruel, con 136.000 habitantes, hay 28 centros de salud y dos hospitales que "son los más nuevos, espaciosos, con habitaciones confortables y con las últimas tecnologías sanitarias".

El nuevo hospital de Alcañiz tiene 178 camas, por 137 en el anterior, duplica el número de quirófanos, de tres a seis, y de paritorios, de dos a cuatro, a lo que se suman tres hospitales de día. Hay un total de 129 facultativos especiales de área. Por primera vez hay un servicio de resonancia magnética y se realiza hemodiálisis, cuando antes estaba externalizada. "La cirugía robótica comenzará a funcionar en Alcañiz dentro de muy poco tiempo", ha avanzado Sanz.

En el caso del nuevo Hospital 'Obispo Polanco' de la ciudad de Teruel, abierto desde el 1de septiembre, la superficie se ha triplicado, alcanzando los 64.000 metros cuadrados, y cuenta con 158 facultativos especialistas de área

El servicio de rehabilitación incluye un gimnasio con acceso directo desde la calle y adaptado a personas con movilidad reducida. Además, el servicio de Endocrinología ya atiende a unos 60 pacientes a la semana y el de Reumatología a 30, ha añadido.

Asimismo, Urgencias pasa de cinco a diez boxes, dos para pacientes críticos y uno para aislamiento, las camas de observación pasan de siete a 16, y hay dos TAC, a lo que se suman los nueve boxes de la UCI y siete quirófanos en lugar de los cinco anteriores.

Este hospital ya cuenta con cirugía robotizada, un robot 'Versius' que por el momento se utiliza en cirugía general, urología y ginecología, y es pionero en la aplicación de la IA en radiología, el primero en Aragón en implantarla.

FALTA DE FACULTATIVOS

La diputada de CHA Isabel Lasobras ha preguntado al consejero si considera que la salud de los habitantes de Teruel "es una cuestión de segunda clase" y si tienen que esperar tres meses para tener neurólogos.

"Cuando hablamos de la falta de profesionales en los hospitales de Alcañiz y de Teruel no nos referimos a una simple casilla vacía en la plantilla orgánica", sino que "hablamos de diagnósticos que se retrasan, de tratamientos vitales que no llegan a tiempo, de la angustia de quien espera una respuesta médica y del sufrimiento de familias mientras el reloj no se detiene".

Ha comentado que el Colegio Oficial de Médicos de Teruel ha elaborado un informe urgente "exigiendo respuestas ante el déficit de profesionales, sobre todo tras la apertura de los dos nuevos hospitales", informe en el que solicitan la creación de 40 puestos de facultativos entre los dos hospitales.

"También reclaman --ha dicho-- agilizar procesos selectivos y la OPE, establecer un periodo mínimo de permanencia en la plaza obtenida en propiedad y la permanencia efectiva para solicitar traslado, limitar el número máximo de guardias, así como ejercer mayor control sobre situaciones de cuidados excedencias y el bloqueo de plazas de difícil cobertura". Han pedido, asimismo, más personal en neurología, hematología, cirugía, traumatología y ginecología.

PLAZAS DE MEDICINA

Ha intervenido en representación del PP el diputado Fernando Ledesma, que ha recordado a CHA que gobernó junto con el PSOE y ha preguntado a Lasobras cuántas plazas de medicina creó el cuatripartito para responder: "Ninguna". "Los médicos que hoy nos faltan en Teruel son los que ustedes no quisieron formar cuando estaban en el Gobierno", le ha reprochado.

También ha dicho que el anterior Gobierno de izquierda prescindió, al salir de la pandemia, de 2.200 profesionales sanitarios y recortaron el presupuesto inicial de sanidad en más de cien millones, cerraron 38 consultorios locales, tras lo que ha criticado el anterior contrato de ambulancias.

En el turno del PSOE, Carmen Soler ha afirmado que los socialistas se lo pusieron "muy fácil" a los 'populares', porque licitaron las obras de ambos hospitales y redactaron el plan funcional. "La sanidad del medio rural aragonés es la gran pagana de la nefasta gestión del Gobierno del señor Azcón", ha apostillado.

"Nos encontramos con listas de espera desbordadas, diagnósticos que se retrasan, guardias descubiertas, consultorios cerrados, falta de profesionales, problemas para cubrir determinadas especialidades y dificultades organizativas y carencias que repercuten diariamente en la asistencia", ha alertado Soler, destacando que esta situación está "muy lejos de todos los compromisos" del PP cuando llegó al Pignatelli.

"Todavía recuerdo a algunos diputados de la bancada de la derecha pasearse por los consultorios y pararse para hacerse una foto quejándose de que se reorganizaban las horas. Y es que ustedes, señorías, están cerrando consultorios días completos", ha anotado la parlamentaria socialista.

El portavoz de Vox, Santiago Morón ha observado que "los turolenses van a contar con los dos primeros hospitales que se construyen en Aragón desde la transferencia de las competencias, hace 25 años", con servicios que antes no se prestaban, como hemodiálisis en Alcañiz o el módulo de oncología radioterápica en Teruel.

"A esto le llamaban ustedes precariedad, pues nosotros le llamamos invertir en la sanidad pública", ha recriminado Morón a Lasobras, tras lo que ha defendido la concertación de servicios, que CHA la llama privatización "cuando no existen recursos suficientes" y para Vox es "anteponer el derecho de los aragoneses a una asistencia de calidad en un tiempo razonable por encima de consignas políticas".

Por su parte, la parlamentaria de Aragón-Teruel Existe Pilar Buj ha criticado que "si falta un especialista se contrata a una empresa, si falta otro se licita con otra", de forma que la política del Departamento para Teruel "cabe en un pliego de condiciones, la desgracia de los turolenses".

"En el 'Obispo Polanco' han externalizado las consultas de dermatología, otorrino y rehabilitación, y han entregado a Ribera Salud las guardias de ginecología, anestesista y urología: Más de un millón de euros en un año, más de un millón de euros en un año encadenando contratos", ha resaltado, añadiendo que en Alcañiz no hay otorrino, hay un solo psiquiatra y la UCI está cerrada.

Igualmente, la diputada de IU Marta Abengochea ha espetado a Sanz que los nuevos hospitales de la provincia de Teruel "se han levantado a pesar de ustedes" y que el modelo inicial para el de Alcañiz "era la privatización", un modelo que "frenó la calle, la ciudadanía turolense organizada". Ha asegurado que el nuevo 'Obispo Polanco' "abre con graves carencias estructurales".