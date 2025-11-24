El Hospital Quirónsalud se incorpora como centro universitario "para sumar fuerzas ante los retos del sistema sanitario"

ZARAGOZA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza ha acogido este lunes el acto institucional de presentación como centro universitario, una acreditación en alianza con la Universidad San Jorge que para el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, "viene a sumar" ante los retos de la falta de médicos la necesidad de formar a más profesionales.

Con este reconocimiento, se sitúa como el primer hospital universitario de la sanidad privada aragonesa y se suma a la red de los centros públicos acreditados --Miguel Servet, Clínico Lozano Blesa, Royo Villanova, San Joge de Huesca y Obispo Polanco de Teruel--.

La acreditación de este centro, fruto del respaldo institucional y del trabajo conjunto del grupo Quirón y la Universidad San Jorge, supone un "hito estratégico" a juicio del director territorial de Quirónsalud en Aragón y Cataluña, Germán Barraqueta, quien ha destacado la conexión con la Comunidad y el "impulso de la formación" y de la "fidelización del talento", fortaleciendo la investigación científica y el compromiso de ofrecer "una atención basada en la excelencia".

Una incorporación al ecosistema universitario en la rama sanitaria que responde a juicio del consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, al "trabajo transversal" entre Departamentos para hacer frente al problema del déficit de profesionales de la medicina y de plazas universitarias en esta disciplina.

"La obligación política es ponerse manos a la obra y conseguir optimizar y utilizar todos los recursos que tengan a día de hoy la sociedad, tanto sean públicos como privados, para dar esa cobertura y esa asistencia sanitaria. Y no se trata de sustituir al sistema público, se trata de complementarlo y que de esta manera juntos siempre somos más y más fuertes", ha defendido.

El consejero de Sanidad ha formado parte de la representación institucional presente en el acto y que ha estado encabezada por la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca. Además, han intervenido la consejera de Empleo, Ciencia y Universidades, Claudia Pérez; la rectora de la Universidad San Jorge, Silvia Carrascal, y el gerente de los hospitales del grupo en Zaragoza, Miguel Ángel Eguizábal.

También han estado presentes el presidente del Grupo San Valero, Pedro Baringo, y el consejero de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, entre otros.

Ha sido la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quien ha situado esta incorporación de la entidad privada a la red hospitalaria de centros públicos acreditados para impartir formación en un momento en el que hay que afrontar "enormes retos sociales de crecimiento" en Zaragoza, Aragón y España: "Solamente colaborando las instituciones públicas con las privadas y las propias instituciones privadas entre ellas sumando esfuerzos seremos capaces de responder y darle a la sociedad los servicios que necesita", ha advertido.

En ese sentido, ha planteado su reto como alcaldesa de que "Zaragoza pueda estar preparada para que todos esos ciudadanos que van a venir a trabajar y formarse puedan disfrutar de la calidad de vida de la que hacemos gala y disfrutamos aquí, del bienestar que tenemos los zaragozanos y que se pueda mantener con ese crecimiento".

La condición de universitario del centro hospitalario, ubicado en el distrito de Casablanca, acredita que reúne todos los requisitos para impartir la docencia del Grado en Medicina de la Universidad San Jorge, convirtiéndose en el hospital de referencia para las prácticas de sus estudiantes, una posibilidad también abierta a los estudiantes de la Universidad de Zaragoza, según ha recordado Bancalero, que ha lanzado al grupo Quirón "el reto" de avanzar en la formación sanitaria de especialistas, tarea para la que considera que cuentan con la capacidad necesaria "y el gobierno de Aragón os ayudaría si os plantearais", ha avanzado.

El objetivo más inmediato, en todo caso, ha recordado la consejera de Empleo, Ciencia y Universidades, Claudia Pérez Forniés, es formar a más médicos: "Aragón necesita más médicos y estamos formando a más que nunca". Así, ha destacado el incremento del 50% en el número de plazas para estudiar medicina en Aragón, con un centenar de ellas en por medio del grado de la San Jorge.

A ese empeño ha sumado una consejera "emocionada" por ver culminar este proyecto "la apuesta decidida por la retención y atracción del talento", de la que ha apuntado que de los 100 estudiantes de Medicina de la San Jorge, 85 son aragoneses.

UNA OPORTUNIDAD PARA POTENCIAR LA FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN

El centro, inaugurado este mismo año, ha sido concebido con una clara vocación docente e investigadora. Allí los estudiantes conocerán desde dentro el funcionamiento del hospital con el fin de adquirir competencias clínicas avanzadas y recibir una formación basada en los valores y estándares de excelencia del Grupo Quirónsalud.

"Tenemos que aprovechar esta oportunidad para potenciar la formación e investigación en Aragón y con ello mejorar la calidad asistencial para nuestros pacientes", ha instado el gerente de los hospitales del grupo en Zaragoza, Miguel Ángel Eguizábal, ante un logro que, según ha considerado, "refuerza el compromiso de Quirónsalud con toda la comunidad aragonesa y con el Valle del Ebro. Avanzamos para ser un hospital de referencia y también un motor de conocimiento".

Ese objetivo, ha asegurado el director territorial de Quirónsalud en Aragón y Cataluña, Germán Barraqueta, supone una "enorme responsabilidad" por formar y contribuir a la formación "de los profesionales que nos cuidarán en el futuro".

Para ello, ha destacado que cuentan con un cuadro médico "de primerísimo nivel", con profesionales "muy motivados" que viven en una "exigencia de actualización continua" en todas las guías clínicas y cuentan con el compromiso de la dirección de "atender sus necesidades" y de "seguir inviertiendo" tras la llegada del robot Da Vinci, las innovaciones en diagnóstico por imagen y en medicina nuclear.

RETENER Y ATRAER TALENTO

También ha subrayado la posibilidad de "retener y atraer más talento" que brinda la acreditación como hospital universitario. "Supone más profesionales, muchos de ellos que en los últimos años han estado en otras regiones de este país y que, sin embargo, se están sumando a nuestro proyecto a resultas de esta acreditación", ha apuntado.

Una ventaja que estima determinante para convencerlos: "Creo que hay pocas cosas que puedan estimular más a un doctor o una doctora que poder continuar formando a más profesionales, gente joven que quiere comerse el mundo y que realmente van a ser los que contribuyan a una sociedad de mayor bienestar aquí en Zaragoza y en Aragón".

Como ejemplos de ese atractivo, Barraqueta ha mencionado la unidad de investigación y el inicio de los primeros ensayos clínicos para ofrecer a los pacientes alternativas terapéuticas y mejores terapias de las ofrecidas hasta ahora.

En esa tarea, el director territorial ha destacado el papel que desempeña la Universidad San Jorge, un "socio académico" en grados como Enfermería y Fisioterapia del que ha destacado la visión compartida "orientada a la calidad y a la persona", en una relación "muy exigente" para poder ofrecer una formación que se adapte a los cambios tecnológicos, la IA y la digitalización.

En la línea esbozada por Barraqueta, la rectora de la Universidad San Jorge, Silvia Carrascal, ha asegurado que este proyecto "nos permitirá transformar la atención sanitaria, garantizando la excelencia y la formación médica más avanzada a través de entornos inteligentes, metodologías de simulación, clínica, tecnología de vanguardia y, muy importante, a través de la investigación. Cuando la ciencia médica se une con la educación y la tecnología, el progreso se convierte en bienestar", ha sentenciado.