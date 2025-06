El Hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza estrena un mural artístico en su Unidad de Trastornos Alimentarios

ZARAGOZA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza ha estrenado una nueva intervención artística en su Unidad de Trastornos Alimentarios. La asociación 'Believe in Art', en colaboración con el Servicio Aragonés de Salud, ha realizado este mural con inspiración nórdica y japonesa en las paredes de la sala de espera y en múltiples habitaciones de la unidad.

El propósito de la intervención artística es aportar una sensación más hogareña a los pacientes y crear un entorno amable para que se sientan más acogidos, como ha asegurado la coordinadora y cofundadora de 'Believe in Art', Beatriz Lucea. Para ello, se ha contado con las artistas Ira Torres para la sala de espera y Jenni Karma, de Jenka Estudio, para las habitaciones.

En la sala de espera, la artista ha evocado un jardín japonés de cerezos en flor, con paisajes que transmiten paz, armonía y alegría. En el caso de las habitaciones, estas han sido intervenidas con colores pastel y siguiendo un estilo nórdico minimalista. Ambos murales, aunque diferentes, intentan ser estilos agradables que inducen a la calma.

Esta asociación ha realizado múltiples intervenciones en varios centros sanitarios de Aragón, como en el centro infantojuvenil de salud mental de Movera, el centro de salud de Caspe, la zona de paritorios y el servicio de oncología del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, así como en las urgencias y mural exterior del Hospital Infantil Miguel Servet.

Actualmente, 'Believe in Art' está trabajando en la unidad de Salud Mental del Hospital Universitario San Jorge de Huesca -de la mano de la asociación MovEnRed, para extender la intervención realizada en los paritorios del Clínico a otros hospitales y en desarrollar otros murales artísticos en unidades de radioterapia o de salud mental en consultas externas.

PROCESO DE CREACIÓN

La intervención artística en espacios sanitarios conlleva un proceso por parte de la asociación 'Believe in Art' para asegurarse de que los elementos son los adecuados en cada lugar. Primero, el centro que lo desee solicita una intervención a la asociación, en este caso el Hospital Nuestra Señora de Gracia, en su Unidad de Trastornos Alimentarios.

En segundo lugar, como ha contado Beatriz Lucea, la asociación realiza un trabajo de investigación con los profesionales sanitarios de la unidad, para ver todas las variables que hay que tener en cuenta: patologías, tiempos de estancia, si es una zona de paso, si hay luz, si los techos son altos o bajos, entre otras cuestiones. Con todo esto, se decide qué clase de creación se quiere hacer y los artistas más indicados para trabajar la zona concreta.

Para el mural en el Hospital Nuestra Señora de Gracia se decidió que lo más adecuado era dos personas, una para la sala de espera y otra para las habitaciones. Una vez que se tuvieron todos los bocetos aprobados, las artistas comenzaron su trabajo, siempre en coordinación con el servicio donde intervienen para molestar lo menos posible a profesionales y pacientes.

ASOCIACIÓN 'BELIEVE IN ART'

La misión de 'Believe in Art' es la humanización hospitalaria a través del arte, ha destacado Beatriz Lucea. Una práctica que está avalada por la OMS y por múltiples estudios para la mejora del estado de animo de pacientes y de los profesionales sanitarios.'Believe in Art' "es un proyecto innovador y puntero en toda España, no hay nada igual. Lo que queremos es que lo que estamos haciendo aquí pueda ser exportado" a otros lugares, ha concluido Beatriz Lucea.