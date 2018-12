Huesca celebra los más de 120 millones de euros del Premio Gordo de Navidad, el 3.347

Publicado 22/12/2018 15:46:15 CET

HUESCA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Huesca ha repartido más de 120 millones de euros del Premio Gordo del Sorteo Extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional, correspondiente al número 3.347.

En total cinco administraciones de la provincia altoaragonesa han repartido parte del primer premio, las de la plaza Concepción Arenal, la avenida de Menéndez Pidal, el Centro Comercial Coso Real y la avenida Juan XXIII de la capital altoaragonesa, y también la de la avenida de Aragón de la localidad de Fraga.

La administración de la avenida Juan XXIII de la capital altoaragonesa ha repartido 30 series premiadas con 120 millones de euros que se han vendido en su mayoría en participaciones a la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio San Viator de Huesca.

Así lo ha confirmado el propietario, Francisco Navarro, quien ha trasladado su satisfacción por haber contribuido a repartir tanta alegría entre los agraciados, que momentos después de conocerse la noticia se han acercado a este establecimiento de la capital altoaragonesa para celebrar el premio con cava.

Francisco Navarro ha dicho que están "muy contentos porque además los agraciados serán casi todos de Huesca y son muchas personas". Los premiados han llegado a las puertas de la administración para sumarse a la fiesta del Premio Gordo.

Alberto Garcés ha sido uno de los agraciados con dos participaciones, dotadas con 100.000 euros cada una. Llorando ha expresado lo que en ese momento estaba sintiendo y ha señalado que "cuando me han llamado no me lo podía creer" porque "lo bonito es que nos ha tocado a todos o casi todos" y "eso es algo muy grande".

José María, otro de los afortunados, nada más enterarse de la noticia, ha asegurado que todavía era pronto para pensar en qué iba a gastarse el dinero. "Es muy pronto, pero seguro que lo coloco rápido", ahora "es momento de celebrar y ya pensaremos qué hacemos", ha comentado.

COLEGIO SAN VIATOR

"Satisfacción" y "alegría" para el director del Colegio San Viator, Salvador Arto, quien ha apuntado que "a la gran noticia de que nos haya tocado la lotería se suma que el premio está muy repartido entre en el colegio entre padres, madres, profesores y antiguos alumnos".

Ha coincidido una de las profesoras del centro, que ha señalado que "lo bonito para mí es que la gente que quiero tiene participaciones de este número premiado".

OTROS PREMIOS

No ha sido el único premio. Localidades altoaragonesas como Jaca, Robres, Ayerbe o Fraga, aunque en mucha menor medida, también han sido agraciadas este sábado 22 de diciembre.

Un quinto premio ha sido vendido también en la administración mixta 'La Fontana' de Jaca, ubicada en la calle de Gil Berges, que ha vendido por terminal cuatro décimos de un quinto premio, correspondiente al número 29.031, por lo que ha repartido 24.000 euros.

Se trata del cuarto quinto premio, que los niños de San Ildefonso han cantado a las 10.00 horas y ha resultado muy repartido, ya que se ha vendido en casi 100 administraciones de toda España.

La propietaria de la administración jacetana, Carmen Campoy, ha confirmado que la venta de los décimos se produjo por terminal y que no es la primera vez que esta administración mixta reparte suerte, ya que en el año 2015 vendió dos décimos de un quinto premio y repartió 40.000 euros.

Otro quinto premio, el número 2.308, ha llegado hasta las localidades de Ayerbe y Fraga. En concreto, el Estanco Ubieto de Ayerbe ha vendido parte de este premio por terminal y su propietaria, Marina Ubieto, ha trasladado la alegría que sentía, ya que este era el primer año que regenta el establecimiento y "ha sido llegar y besar el santo".

Parte de este mismo número lo ha vendido en Fraga, Joaquín Bollic con su receptor mixto. Ha manifestado que este año repite porque "el año pasado vendimos dos quintos premios de la Lotería de Navidad".

Hasta Robres ha llegado un pellizco de un cuarto premio, del número 67.774, y la administración de la plaza Concepción Arenal de Huesca ha vendido un décimo del tercer premio del número 04211.

SUERTE

La suerte ha vuelto a sonreír a Huesca siete años después de que la administración de Lotería de Grañén vendiese en 2011 íntegramente el Gordo de Navidad, repartiendo 700 millones de euros. Esta localidad volvió a dar la alegría a sus vecinos en 2015, gracias a 45 series del tercer premio, que dejó 22,5 millones de euros.

El año pasado el Sorteo de Navidad tan sólo dejó un pellizco en Jaca, donde se vendió una serie completa del primer premio, del número 71.198, repartiendo en la localidad cuatro millones de euros.