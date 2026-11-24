Archivo - Huesca protagoniza Wikiloc: las tres rutas más populares de España en 2025 están en la provincia. - SERGIO PADURA - Archivo

HUESCA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Informe Anual 2025 de Wikiloc, la plataforma y app de referencia para los amantes de la montaña con 19 millones de usuarios, sitúa en el Alto Aragón las tres rutas más populares del país, el recorrido de senderismo más seguido, el itinerario de referencia para los aficionados al ciclismo de carretera y la ruta más popular entre las actividades de nieve.

Además, tres de los cinco lugares más fotografiados por los usuarios de esta plataforma --12 millones de fotografía en 2025-- se encuentran en el Pirineo oscense, han indicado desde la Diputación de Huesca.

Los datos reflejan el extraordinario atractivo de la provincia para los amantes de la naturaleza y el deporte al aire libre y refuerzan la estrategia de promoción turística que la Diputación Provincial de Huesca viene desarrollando desde 2023, especialmente en dos de sus grandes ejes: el turismo de aventura y el cicloturismo.

El informe coloca en el primer puesto de las rutas más populares de España el recorrido que une la Pradera de Ordesa con la Cola de Caballo, en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

En segunda posición aparecen las Tres Cascadas de Ardonés, en el valle de Benasque, mientras que el tercer puesto corresponde a la ruta del Ibón de Acherito, en el valle de Hecho. Tres itinerarios altoaragoneses que copan un ranking nacional en el que participan destinos de toda España.

El protagonismo de Huesca se extiende también al ciclismo de carretera, donde la Quebrantahuesos encabeza la clasificación nacional de popularidad, y a las actividades de nieve, con la ruta de esquí de montaña del Garmo Negro como la más popular de España durante 2025.

A estos resultados se suma otro dato significativo: tres de los cinco lugares más fotografiados de España por los usuarios de Wikiloc están en la provincia de Huesca. Se trata de la Cola de Caballo, las Gradas de Soaso y la Cascada de la Cueva, tres enclaves del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido que figuran entre los escenarios naturales más compartidos en una plataforma en la que durante el pasado año se publicaron 12 millones de fotografías en España.

Wikiloc, creada en 2006, es una plataforma web y aplicación móvil especializada en grabar, compartir y seguir rutas georreferenciadas al aire libre. Se ha convertido en una de las grandes referencias en España para descubrir itinerarios de senderismo, montaña, ciclismo y otras actividades deportivas. Al cierre de 2025 contaba con más de 39 millones de rutas disponibles en España y una comunidad internacional de más de 19 millones de usuarios.

UNA APUESTA TURÍSTICA QUE SIGUE DANDO RESULTADOS

El protagonismo de la provincia en Wikiloc se suma a los reconocimientos internacionales obtenidos en los World Travel Awards, que distinguieron a Tu Provincia Huesca La Magia como mejor destino de turismo de aventura de Europa en 2023 y 2025 y como mejor destino regional de turismo de aventura del mundo en 2025.

El diputado de Turismo, Sergio Serra, ha destacado que "este informe supone un nuevo reconocimiento al potencial de la provincia y a la estrategia de promoción desarrollada durante esta legislatura. Todo el trabajo que venimos realizando desde 2023 está dando sus frutos.

Tenemos unos recursos naturales extraordinarios, pero también empresas, profesionales y una oferta deportiva de primer nivel. Nuestro objetivo ha sido darles visibilidad y conseguir que cada vez más personas identifiquen Huesca como un destino de referencia para disfrutar del deporte y la naturaleza".