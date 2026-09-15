Ibercaja lanza un fondo de renta variable global para invertir en las grandes tendencias del mercado

Archivo - Sede central de Ibercaja en Zaragoza. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ibercaja Gestión lanza Ibercaja Geoestrategia, un fondo de renta variable global diseñado para identificar y aprovechar las oportunidades de inversión que surgen de las grandes transformaciones geopolíticas, económicas y estratégicas que están redefiniendo el equilibrio mundial.

En 2022, el mundo recibió un aviso. Tras la invasión Rusia de Ucrania, se comenzó a cuestionar la globalización y los mercados financieros y la economía en general pudieron observar los efectos que los conflictos bélicos y geopolíticos pueden tener en los mercados.

Los últimos años han estado marcados por una creciente inestabilidad geopolítica y los conflictos internacionales, las tensiones comerciales, la fragmentación de las cadenas de suministro y los desafíos energéticos han incrementado la volatilidad de los mercados y han puesto de manifiesto la necesidad de incorporar nuevas fuentes de diversificación en las carteras de inversión.

Al mismo tiempo, la búsqueda de autonomía energética, el auge de la inteligencia artificial, la protección de infraestructuras críticas, el fortalecimiento de la ciberseguridad y la necesidad de asegurar el acceso a materias primas estratégicas han llevado a gobiernos y empresas a redefinir sus prioridades de inversión.

La directora general de Ibercaja Gestión, Lily Corredor, ha señalado: "Este nuevo entorno está impulsando tendencias estructurales con potencial de crecimiento a largo plazo. Ibercaja Geoestrategia pretende participar en estas transformaciones a través de una cartera diversificada que invertirá en ETFs temáticos, fondos especializados y acciones de compañías con alto potencial de revalorización".

TRES EJES DE INVERSIÓN

Ibercaja Geoestrategia, con vocación global, combinará una amplia diversificación geográfica con una selección de compañías alineadas con las grandes tendencias geoestratégicas que identificamos como motores de crecimiento para los próximos años a través de tres ejes.

El primero de ellos, Defensa y proteccionismo, impulsando la colaboración público-privada tras el aumento de los presupuestos en defensa, reforzando la innovación en ciberseguridad e impulsando la reindustrialización de las economías desarrolladas.

Por otro lado, Energía y recursos estratégicos, con una demanda de energía creciente, la falta de soberanía energética pone en peligro el crecimiento económico. Los países se han visto obligados a elaborar una estrategia para lograr dicha autonomía, combinando energías tradicionales, energías limpias e impulsando la eficiencia energética.

En tercer lugar, Tierras raras y materias primas, donde existe una gran dependencia de China en materiales críticos para la adopción de nuevas tecnologías, la innovación o el desarrollo del sector defensa, que ha obligado al resto de países a elaborar un plan para la obtención de estos materiales estratégicos.

Por su parte, el director de Negocio de Ibercaja Gestión, Miguel López, ha destacado: "Queremos ofrecer a nuestros clientes acceso a algunas de las grandes tendencias que están transformando el mundo. La creciente relevancia de la geopolítica en la economía y los mercados genera oportunidades de inversión que consideramos estructurales y con capacidad de crear valor en el largo plazo".

UNA SOLUCIÓN ÓPTIMA PARA CARTERAS DE INVERSIÓN DIVERSIFICADAS

El fondo se podrá contrata a partir de este martes, 15 de septiembre, y dispondrá de una clase destinada al inversor particular, accesible desde 50 euros, así como de una clase específica para su incorporación en carteras de gestión discrecional.

López ha apuntado que "el asset allocation de este fondo completará las carteras de inversión tradicionales, aportando diversificación en momentos de tensión geopolítica, gracias a la descorrelación de sus activos con otros productos de nuestra gama".

Para implementar su estrategia, Ibercaja Geoestrategia combinará distintas fuentes de generación de valor a través de ETFs temáticos, fondos especializados y acciones de compañías, ofreciendo una exposición eficiente a los principales vectores de transformación geoestratégica de la economía global.