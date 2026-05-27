Ibercaja reafirma su compromiso con la nueva Romareda, pero avisa de que "no cuenten" con ellos para reflotar el club

Archivo - Evolución de las obras del futuro estadio Ibercaja Romareda, en Zaragoza, que será sede del Mundial 2030 - PEDRO GONZALEZ - Archivo

ZARAGOZA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Ibercaja Banco, Víctor Iglesias, ha recalcado que el compromiso de la identidad financiera con el proyecto de construcción del nuevo estadio de La Romareda "se mantiene firme", pero ha descartado entrar en el accionariado del club y se ha desentendido de lo relativo a reflotar la situación deportiva y económica del Real Zaragoza: "Con nosotros que no cuenten".

"Nosotros somos una entidad financiera aragonesa comprometida, pero no tenemos ni idea de cómo gestionar adecuadamente clubes deportivos de élite, no es nuestra especialidad, no aportamos valor", ha apuntado Iglesias este martes en un encuentro con medios de comunicación, en el que ha emplazado a la propiedad actual del equipo a "buscar la manera de construir un proyecto deportivo y económico de primer nivel" y "si tiene que reforzarse con otros socios, que lo hagan", a lo que ha puesto el ejemplo del Deportivo de La Coruña, que también descendió a Primera RFEF, como el conjunto zaragocista, y este año acaba de certificar su regreso a Primera División.

El directivo bancario ha comenzado manifestando su "tristeza" por que "un club de fútbol de la historia, la trayectoria, el palmarés y el respaldo social que tiene el Real Zaragoza haya dejado de militar en las categorías profesionales", en lo que ha calificado también como "una noticia muy negativa para la ciudad y para los ciudadanos de Zaragoza".

Pese a ello, ha reiterado su compromiso con el nuevo campo de fútbol porque "la vieja Romareda no podía seguir como estaba", era un estadio "muy vetusto" y "tenía sus debilidades para ser sede de partidos de primer nivel". "Creíamos que la cuarta ciudad de España, con un club como el Real Zaragoza, con el palmarés y el respaldo que tiene, requería el esfuerzo que se estaba haciendo por parte de las administraciones públicas para hacer un equipamiento deportivo de primer nivel", ha agregado Iglesias.

En ese sentido, ha explicado que la forma que vieron de colaborar fue el acuerdo de patrocinio suscrito para que el estadio llevara el nombre de Ibercaja durante diez años, de momento el campo modular en el que el club juega provisionalmente durante las obras de La Romareda, y luego en el nuevo. "Y esto no cambia para nada, independientemente de dónde milite el club", ha subrayado.

De hecho, Iglesias ha precisado que el acuerdo recoge diferentes cantidades por este patrocinio en función de la categoría en la que juegue el Real Zaragoza: 500.000 euros en Primera RFEF --que supone también la extensión del convenio--, un millón en Segunda y dos millones en Primera, que estarían "encantados de poder pagar".

En todo caso, ha confiado en que el paso del club aragonés por la tercera categoría del fútbol español se limite a una temporada y el convenio "no se extienda mucho", porque el deseo del banco es "que vuelvan cuanto antes a Segunda".

Por tanto, "hasta ahí, no cambia nada, está todo previsto", ha afirmado Iglesias, quien ha remarcado que la cuarta ciudad de España y "un club de primera" en palmarés como el Real Zaragoza, con su "increíble" afición y su respaldo social, requiere "un estadio de primera", asegurando que el conjunto volverá a jugar en él en la máxima categoría.