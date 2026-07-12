El incendio de Cañizar del Olivar (Teruel) está controlado y la superficie afectada no sube de siete hectáreas

1103657.1.260.149.20260712131947 Imagen del incendio de Cañizar del Olivar captada este sábado. - INFOAR

TERUEL 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal iniciado este sábado en el término municipal de Cañizar del Olivar (Teruel), ha quedado controlado este domingo a las 6.14 horas y mantiene invariable las siete hectáreas afectadas en un nuevo balance ofrecido por el dispositivo público de prevención y extinción de incendios forestales del Gobierno de Aragón.

En la zona prosiguen su labor dos brigadas terrestres y dos autobombas después de que a lo largo de este sábado participasen en el operativo medios del Gobierno de Aragón, del MITECO y de la Diputación Provincial de Teruel.