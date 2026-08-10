El incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca) quema ya 2.500 hectáreas

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, preside una reunión del CECOPI. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal que ha comenzado a las 12.37 horas de este lunes en el término municipal de Las Peñas de Riglos (Huesca), ha quemado ya 2.500 hectáreas, ha informado el servicio Infoar del Gobierno de Aragón.

El Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) se ha reunido esta noche para hacer balance de la situación, activada ya la Situación Operativa 2 Nivel 1 del Plan de Incendios Forestales (PROCINFO).

En declaraciones a los medios de comunicación, la vicepresidenta del Ejecutivo regional, Mar Vaquero, ha señalado que este incendio está siendo "muy complicado" porque "afecta a una gran masa forestal", una zona de pino repoblado donde el fuego se ha propagado a "muchísima velocidad".

Ha habido tramos horarios, por ejemplo entre las 16.30 y las 17.30 horas, en los que ardían hasta 700 hectáreas por hora, "a una gran velocidad", pero "luego ha ido descendiendo" y de 18.00 a 19.00 horas la velocidad ha bajado a cien hectáreas por hora, siendo en todo caso "muy preocupante".

Vaquero ha recordado que este incendio ha obligado a evacuar las localidades de Villalangua, Salillas de Jaca, Ena y Centenero, sumando 120 personas desplazadas a pabellones de Jaca y Ayerbe, atendidas por Cruz Roja y las comarcas de La Hoya y la Jacetania, mientras que Arbués, Bailo y Alastuey están en pre-alerta de evacuación. "Vamos a ver qué ocurre a lo largo de la noche".

El CECOPI espera que esta noche puedan trabajar algunos medios y prevé un descenso de las temperaturas. La zona del incendio está acotada y está previsto que el operativo de extinción actúe en la zona del núcleo de Paternoy, en la zona Norte, para evitar el avance del fuego y evitar que salte a la carretera A-132, que está cortada entre Santa María de la Peña y Puente la Reina de Jaca. Los 14 medios aéreos del Gobierno de Aragón y el MITECO no podrán intervenir durante la noche.

Siguen activos los medios terrestres de la DPH y se ha activado una segunda sección de la Unidad Militar de Emergencias (UME). El CECOPI ha estudiado la posibilidad de solicitar ayuda a la Generalitat de Cataluña.

Mar Vaquero ha puesto de relieve "la gran coordinación" entre los medios nacionales, los autonómicos y provinciales --DPH-- y los de otras comunidades, como Navarra.

El incendio se ha originado en las inmediaciones de Santa María de la Peña, a orillas del pantano del mismo nombre, con un avance muy rápido en dirección Norte-Noreste, siguiendo la carretera del puerto de Santa Bárbara.

A estas horas el incendio se encuentra relativamente contenido en el flanco derecho por un cortafuegos y esta noche los medios terrestres trabajarán para crear una línea de defensa en la cabeza del incendio en la zona de Paternoy. En el flanco izquierdo se intervendrá para evitar un avance hacia Alastuey. El CECOPI volverá a reunirse este martes.

NOCHE DEL LUNES AL MARTES

Esta noche trabajarán sobre el terreno 11 brigadas terrestres, 9 autobombas,2 bulldozer, un puesto de mando avanzado ligero y técnicos del mismo, el director técnico de extinción, la BRIF de Daroca, una sección de la UME, un camión nodriza de Bomberos de la ciudad de Huesca y dos autobombas de la DPH.

Este martes actuarán las brigadas helitransportadas con helicópteros medios de Teruel, Ejea de los Caballeros, Bailo, Calamocha, un helicóptero de coordinación, 11 brigadas terrestres, 9 autobombas, 2 bulldozer, un puesto de mando avanzado ligero, un director técnico de extinción, tres BRIF con seis helicópteros medios, dos aviones FOCA, un avión de coordinación, un avión bombardero de Plasencia, dos helicópteros bombarderos ligeros, un avión anfibio ligero, una sección de la UME.

Navarra enviará una brigada helitransportada, un helicóptero ligero, dos brigadas terrestres y un vehículo nodriza, mientras que el Ayuntamiento de Huesca destinará un vehículo nodriza y la DPH dos autobombas.

SISTEMA AUTOMATIZADO

A la reunión del CECOPI de esta noche ha asistido el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, quien ha explicado a los medios que el sistema de movilización de la UME "está muy automatizado" y ofrece "una respuesta inmediata", de manera que ya se han incorporado unos 40 agentes de esta unidad con sus equipos

"Entre helicópteros de mayor o menor tamaño y los FOCA, hemos tenido ocho medios aéreos" del MITECO, también la BRIF, y este martes se sumarán más medios de la Administración General del Estado.

Beltrán ha resaltado que la Guardia Civil está haciendo todo el trabajo que tiene que ver con la seguridad ciudadana, "garantizando que los pueblos que se desalojan se queden también en situación de seguridad, acompañando a las personas a las que quedan realojadas y el Seprona con los trabajos habituales que hace siempre de investigación del origen de los incendios".

"A lo largo de la noche se va a incorporar también un equipo Pegaso, los drones de la Guardia Civil, que han demostrado una tremenda eficacia en el apoyo en el arco nocturno, porque son capaces con las cámaras térmicas de visualizar cuál es el avance del fuego, dónde está la cabecera o si está habiendo rebrotes o bajadas, de manera que es otro de las capacidades que ponemos a disposición de incorporación también inmediata".