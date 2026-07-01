El incendio en Leciñena está "muy lejos" de estabilizarse: "Es muy dinámico y la situación es tensa"

1100867.1.260.149.20260701122618 El director de Extinción, Ángel Gari, atiende a los medios de comunicación en el Puesto de Mando Avanzado, en Leciñena. - EUROPA PRESS

LECIÑENA (ZARAGOZA), 1 (EUROPA PRESS)

El incendio forestal declarado en el término municipal de Leciñena, en la provincia de Zaragoza, está "muy lejos" de darse por estabilizado, aunque el perímetro afectado --2.200 hectáreas-- "no ha cambiado demasiado" en la últimas horas.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación el director de Extinción, Ángel Gari, quien ha reconocido que la situación del incendio "está bastante mejor que ayer", no obstante, "hay sectores que preocupan bastante", como son la cabeza y el flanco derecho, principalmente, y son la "prioridad".

Así, los 330 efectivos que trabajan durante esta mañana en la zona afectada por el fuego se centran en extinguir esos sectores en los que las llamas continúan activas y generan mayor preocupación, así como, por otro lado, en "atender de manera inmediata reproducciones en los otros sectores", como la cola.

"El perímetro ya empieza a ser grande", ha apostillado Gari, quien ha alertado de que "cualquier pequeña reproducción se puede convertir en otro incendio".

Ha precisado que la mayoría de los medios desplazados, tanto de la Unidad Militar de Emergencias (UME), como del Gobierno de Aragón (Infoar) y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) se centran en la cabeza y el flanco derecho.

"El incendio ahora mismo no está mal, pero está muy lejos de estar estabilizado", ha afirmado Ángel Gari, porque "es muy dinámico y estamos en una situación tensa: el viento está aumentando, está calentando y se prevé cambios también para por la tarde".

Gari ha asegurado que los trabajos de extinción del incendio están organizados y los medios son suficientes, pero "estamos tensos". En este sentido, ha garantizado que los núcleos urbanos "no plantean peligro en estos momentos", sino que lo más "amenazado" es Alcubierre, puesto que la zona Robres "está mucho más controlada".

En general, el director de Extinción ha observado que la situación es "la normal" de un gran incendio forestal: "El perímetro es muy grande y el segundo día se reproducen pequeños incendios que son similares a los que hay habitualmente y va a costar. Tenemos medios y está bien dimensionado ahora mismo".

Acerca de los medios desplazados, Ángel Gari ha detallado que son 330 los efectivos que trabajan en la extinción durante esta mañana por parte del Gobierno de Aragón, del Ministerio de Defensa, del MITECO, la Diputación de Zaragoza, así como de otras comunidades autónomas, como la Generalitat Valenciana y Castilla y León. "Vamos a tratar de hacer un buen trabajo durante las horas del calor", ha concluido Gari.