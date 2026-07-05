El incendio de Loporzano (Huesca) se adentra en el Parque Natural de la Sierra de Guara

1101850.1.260.149.20260705115649 Reunión del CECOP esta mañana en la sala de crisis del 112. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado este sábado en el término municipal de Loporzano (Huesca) afecta ya cerca de 200 hectáreas, en su mayoría de terreno forestal, de las que unas 40 pertenecen al Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara, según estimación del Gobierno de Aragón, después de que un cambio en la dirección del viento ocurrido sobre las 2.00 de esta pasada madrugada complicase la situación.

Ello ha llevado al Gobierno de Aragón a elevar la emergencia a Situación Operativa 2 Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales, PROCINFO y solicitar la activación de la UME, además de ordenar el desalojo de 17 personas de los núcleos de San Julián de Banzo (cinco) y Chibluco (doce) por la cercanía de las llamas, según ha detallado el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Bermúdez de Castro al término de la reunión del CECOP en la Sala de Crisis del 112 Aragón.

"El cambio en la dirección del viento ha hecho que un incendio que estaba bastante controlado, se ha descontrolado bastante y nos ha puesto en graves apuros, sobre todo durante la noche, pero la rápida evacuación de San Julián de Banzo y Chibluco permitió garantizar la seguridad de todos los vecinos en los momentos de mayor riesgo", ha asegurado el consejero, que también se ha referido al peligro --ya superado-- que entrañó la cercanía de las llamas a una pirotecnia de la zona.

La situación actual, apuntan desde Infoar, es sensiblemente mejor que durante la madrugada gracias al trabajo realizado por los medios desplegados sobre el terreno y a la incorporación de nuevos recursos durante la mañana. No obstante, el incendio permanece activo y la previsión es que el viento siga complicando las labores de extinción.

"Durante las próximas horas hasta prácticamente mañana el viento va a ser muy cambiante, va a rolar bastantes veces de dirección", ha advertido Bermúdez de Castro ante el riesgo de que el incendio pueda volver a descontrolarse.

En las últimas horas ha mostrado actividad en el flanco izquierdo, sector que concentra buena parte de la atención del operativo, mientras continúan registrándose puntos activos tanto en la cabeza como en el flanco derecho.

El perímetro se ha dividido en dos sectores de trabajo: el sector 1, correspondiente al flanco izquierdo, y el sector 2, correspondiente al flanco derecho. También se prevé incorporar nuevos sectores si la evolución del incendio lo requiere.

La emergencia comenzó a las 16.17 horas del sábado, cuando una llamada al 112 Aragón alertó de un incendio en la zona de San Julián de Banzo. A lo largo de la tarde se incorporaron medios terrestres y aéreos y se activó la Situación Operativa 1 Nivel 1 del PROCINFO.

A preguntas de los medios de comunicación sobre el origen de este nuevo incendio y la posibilidad de que detrás estuviese la acción de una cosechadora, Bermúdez de Castro ha declinado en un primer momento confirmarlo: "Preferimos no opinar, sabemos qué es, pero como no queremos crear ningún tipo de polémica no vamos a decir nada. Y no voy a entrar en ese detalle porque si no, criminalizamos al sector", ha respondido de inicio.

Pero instantes después ha declarado: "Nosotros entendemos lo que es la causa del incendio, es decir, que vemos normal que se puedan producir hechos así, pero lo más importante es cuando se produzca un hecho como el de ayer, es que la persona que vio el incendio el primero, o que estaba haciendo la actividad que provocó el incendio, que era legal, que ayer se podía hacer la actividad a esa hora, es, sobre todo, que llamen al 112. Que nadie tenga miedo a llamar al 112, se avisa rápidamente que se está produciendo el incendio. Y eso es lo más importante, que sobre todo la gente, en el menor tiempo posible, nos avisen".

El consejero sí ha aclarado entonces que la actividad estaba permitida en un horario y en una zona habilitados para ello, pero al ser repreguntado para que confirmase entonces que la causa del incendio había sido una actividad ha respondido: "Yo no voy a entrar en eso, tenemos un interés en intentar liarla, y yo no voy a decir nada de eso".

AMPLIO DESPLIEGUE DE MEDIOS

En las labores de extinción participan medios del Operativo INFOAR del Gobierno de Aragón, recursos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, MITECO, efectivos de bomberos, Guardia Civil, Protección Civil y una sección de la UME, además de numerosos medios aéreos y terrestres desplegados durante la jornada.

Por parte del Operativo INFOAR trabajan seis brigadas helitransportadas, correspondientes a Bailo, Boltaña, Brea, Calamocha, Alcorisa y Ejea, con sus respectivos helicópteros; un helicóptero de coordinación; cinco autobombas; siete brigadas terrestres; el Puesto de Mando Avanzado, con sus técnicos; el director técnico de extinción; personal de apoyo al director de extinción del GADEX; y un bulldozer.

El MITECO ha movilizado la BRIF de Lubia, un avión FOCA, dos aviones anfibios ligeros, dos helicópteros de Noáin y un avión de coordinación.

También trabajan una nodriza de Bomberos del Ayuntamiento de Huesca y otra de Bomberos de la Diputación Provincial de Huesca y otra de la UME quien también ha desplazado una sección con cinco autobombas. El dispositivo cuenta este domingo con más de 230 efectivos y 16 medios aéreos asignados al incendio, entre los que el consejero ha apuntado un helicóptero de Infoar y un avión del Miteco llegados directamente del incendio de la Bisbal d'Empordà, en Gerona.

TRABAJOS DE EXTINCIÓN Y PREVISIÓN METEOROLÓGICA

Los trabajos se centran especialmente en el flanco izquierdo, donde se concentra buena parte del apoyo de la UME y de las brigadas helitransportadas de INFOAR.

En el flanco derecho trabajan medios aéreos con apoyo terrestre, mientras que el resto del perímetro permanece vigilado por cuadrillas terrestres. El bulldozer continúa trabajando en labores de perimetración. Y la carretera HU-V-3302 permanece cortada entre Barluenga y San Julián de Banzo.

La Guardia Civil mantiene presencia en la zona de la empresa pirotécnica próxima al incendio, que no corre riesgo, y controla los accesos para evitar la presencia de curiosos.La previsión meteorológica obliga a mantener la prudencia. Para este domingo se esperan temperaturas de hasta 38 grados en la zona, humedad baja durante el día y viento de componente sur-suroeste que podría ganar intensidad por la tarde.

Durante la noche del domingo al lunes se prevé una recuperación de humedad menor que la registrada la pasada madrugada, con valores en torno al 40 % o 45 %, y temperaturas mínimas que podrían mantenerse por encima de los 20 grados.

"Tenemos que ser prudentes porque se esperan cambios de viento durante las próximas horas y eso obliga a mantener la máxima vigilancia", ha afirmado Bermúdez de Castro.

Hasta el Puesto de Mando Avanzado se ha desplazado este domingo el subdelegado del Gobierno en Huesca, Carlos Campo, para seguir la evolución del incendio y la consejera de Educación, Carmen Susín, se ha acercado a San Julián de Banzo (Huesca) a conversar con efectivos del operativo del Infoar.

El CECOPI volverá a reunirse esta tarde, a las 19.30 horas, para analizar la evolución del incendio y ajustar el dispositivo a las condiciones previstas para las próximas horas.