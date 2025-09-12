Inflación en Aragón: El IPC de agosto 2024 baja al 2,6%

ZARAGOZA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) bajó al 2,6% en Aragón en agosto en tasa interanual, 3 décimas por debajo de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El dato de agosto es el más bajo registrado en Aragón desde junio de 2025. En términos mensuales, la inflación en Aragón disminuyó un 0,1%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 1,9%.

Donde más subieron los precios en Aragón respecto al mismo mes del año anterior fue en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 7,1% más que en agosto de 2024 (-0,7 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); restaurantes y hoteles, un 4,7% más (-0,6 puntos); bebidas alcohólicas y tabaco, un 4% más (-0,4 puntos) y enseñanza, un 3,4% más (-0,2 puntos).

En el lado contrario, dónde más cayeron en tasa interanual los precios fue en vestido y calzado, un -1,5% (+0 puntos respecto a la tasa del mes precedente), la única categoría en la que se redujeron.

A nivel nacional, el IPC se mantuvo en agosto en relación al mes anterior y mantuvo su tasa interanual, hasta el 2,7%.

Al finalizar agosto, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Baleares (3,2%), Comunitat Valenciana (3,2%) y Asturias (3,1%). En el lado contrario se situaron La Rioja (2,1%), Murcia (2,1%) y Canarias(2,2%).

Melilla (+0,3%), Galicia (+0,2%) y Catalunya (+0,1%) fueron las comunidades en donde más crecieron los precios en tasa interanual, mientras que Aragón, Euskadi y Navarra en donde menos, con retrocesos de un 0,3%, 0,2% y un 0,2%, respectivamente.