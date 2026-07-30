La Institución Ferial saca a licitación la compra de un nuevo tren turístico en Teruel

Tren turístico en Teruel. - AYUNTAMIENTO DE TERUEL

TERUEL 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Institución Ferial Ciudad de Teruel ha publicado este jueves en su Perfil del Contratante, integrado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, el anuncio de licitación para la adquisición de un nuevo tren turístico, una vez que el Comité Directivo aprobara el pasado 22 de julio el pliego de condiciones técnicas y facultativas y el inicio del expediente de contratación.

Con este trámite se garantiza la publicidad y la libre concurrencia para la adjudicación del suministro, han indicado desde el Ayuntamiento de Teruel.

El nuevo tren turístico permitirá reforzar uno de los servicios más demandados por quienes visitan la capital turolense y supondrá un importante impulso a la promoción turística de la ciudad, que registra un crecimiento sostenido de visitantes en los últimos años.

El pliego establece las características mínimas que deberá reunir el vehículo. Tendrá una longitud máxima de 18,5 metros y estará compuesto por una locomotora y tres vagones, con capacidad para un total de 61 pasajeros: dos plazas en la locomotora, 20 plazas en el primer vagón, otras 20 en el segundo y 18 plazas más una adaptada para personas con movilidad reducida en el tercero.

Asimismo, la velocidad máxima quedará limitada electrónicamente a 24 kilómetros por hora y el tren dispondrá de la potencia necesaria para superar pendientes de hasta un 30 %, una prestación especialmente importante dadas las características del recorrido urbano. El sistema de tracción incorporará doble rueda en el eje trasero para mejorar el agarre en las zonas con mayor desnivel.

Entre el equipamiento exigido figuran ventanas regulables con apertura total, techo panorámico de policarbonato transparente, asientos acolchados, transpirables y desmontables, sistema de sonido con cuatro altavoces por vagón y canal independiente de música ambiente, además de soportes preparados para la instalación de publicidad y una cesta destinada al transporte de carritos u otros accesorios.

El contrato fija un presupuesto base de licitación de 469.722 euros, IVA incluido, y establece un plazo máximo de nueve meses para la entrega del vehículo, junto con toda la documentación necesaria para su puesta en servicio.

Además de las prestaciones obligatorias, las empresas licitadoras podrán presentar mejoras que incrementen el valor de su oferta, entre ellas la incorporación de portabicicletas, sistemas de videovigilancia para pasajeros, sensores anticolisión o cristales antirreflejo y antivaho.

"TERUEL ESTÁ DE MODA"

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha destacado que esta licitación responde al excelente momento que vive la ciudad desde el punto de vista turístico.

"Teruel está de moda y cada año recibimos un mayor número de visitantes atraídos por nuestro patrimonio, nuestra historia y la calidad de nuestra oferta turística. El tren turístico constituye uno de los servicios más solicitados porque permite descubrir, de una forma cómoda y en apenas tres cuartos de hora, la esencia de nuestra ciudad", ha señalado.

Buj ha comentado que este recorrido ofrece una visión global de Teruel. "Quien sube al tren puede conocer tanto la ciudad histórica y monumental como las zonas más modernas del Ensanche y La Fuenfresca. Además de contemplar nuestros monumentos, los visitantes descubren las historias y las leyendas que convierten a Teruel en un destino único", ha expresado.

Por su parte, el concejal delegado de la Institución Ferial, Carlos Méndez, ha explicado que el objetivo es ofrecer un vehículo moderno, accesible y adaptado a las necesidades actuales.

"Queremos que el nuevo tren turístico siga siendo uno de los grandes embajadores de Teruel. Miles de personas lo eligen cada año porque ofrece una experiencia muy completa para conocer la ciudad en poco tiempo, acompañados además por un guía profesional que explica nuestro patrimonio y nuestra historia", ha apuntado Méndez.

El edil ha añadido que el nuevo vehículo "mejorará el confort de los viajeros y permitirá seguir ofreciendo un servicio de calidad acorde con el crecimiento turístico que experimenta la ciudad".

TREN

El tren turístico parte de la plaza del Torico --plaza Carlos Castel--, donde también finaliza el recorrido, que tiene una duración aproximada de entre 40 y 45 minutos.

A lo largo del itinerario, los viajeros recorren algunos de los principales atractivos de la capital, como la plaza del Torico, la Catedral, las torres mudéjares, el Acueducto de Los Arcos, los restos de la muralla y los torreones, entre otros enclaves emblemáticos, mientras un guía profesional desvela la historia, el patrimonio y las curiosidades que hacen de Teruel una ciudad única.