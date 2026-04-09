IU y A-TE estudian recurrir ante el TC las asignaciones para contratación de personal en las Cortes de Aragón

El portavoz de A-TE, Tomás Guitarte, y la diputada de IU Aragón, Marta Abengochea. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las agrupaciones parlamentarias de IU y Aragón-Teruel Existe, que conforman el grupo mixto de las Cortes de Aragón con una y dos diputados, respectivamente, presentarán un recurso ante la Mesa y Junta de Portavoces contra las asignaciones para contratación de personal por los grupos, acordadas por este órgano parlamentario el pasado 31 de marzo, y estudian recurrir esta decisión ante el Tribunal Constitucional.

En rueda de prensa, la diputada de IU, Marta Abengochea, ha afirmado que "es la primera vez que se rompe el consenso histórico que tiene el sentido racional de tener deferencia con los grupos más pequeños para ejercer su labor con dignidad".

Este reparto de subvenciones para contratación de personal es "vergonzoso" porque constituye "un ataque frontal contra el pluralismo", ha considerado Abengochea, para quien los grupos grandes, PP, PSOE y Vox se han puesto de acuerdo "sin ningún problema en dos minutos para repartirse las asignaciones y salir ganando en detrimento de los grupos minoritarios, que ven menoscabada su capacidad de acción política".

Ha observado que la carga de trabajo de las agrupaciones parlamentarias es proporcionalmente mayor que la de los grupos mayoritarios y ha advertido: "Vamos a seguir dando la batalla".

En este sentido, Abengochea ha advertido de que "aplicar un criterio aparentemente proporcional sin garantizar mínimos suficientes lo que hace es impedir que los grupos pequeños puedan desarrollar su labor, vaciando de contenido el pluralismo democrático y reforzando a quienes ya tienen más poder institucional".

Abengochea ha insistido en que "es un ataque al pluralismo político, porque además, en las agrupaciones pequeñas la carga de trabajo es proporcionalmente mayor".

"ASFIXIA"·

Por su parte, el portavoz de A-TE, Tomás Guitarte ha denunciado "el pacto PP-PSOE-Vox para recortar hasta la asfixia la dotación de personal de las agrupaciones parlamentarias" que supone "un atentado a la pluralidad política" y es "la primera vez que sucede en democracia en Aragón".

Guitarte ha dicho que con esta asignación de presupuesto se incumple el artículo 51 del Reglamento de las Cortes de Aragón porque cuestiona el derecho a la participación política, añadiendo que "conculca de manera flagrante los derechos de los diputados de las agrupaciones parlamentarias".

"Lamentamos que se haya roto el consenso" histórico que había en torno a esta cuestión, ha continuado Guitarte, indicando que las agrupaciones parlamentarias aspiraban a tener una financiación para contratación de personal "muy similar a la que ha ido habiendo" en la cámara.

Guitarte ha subrayado, además, "la tremenda hipocresía de los partidos mayoritarios, PP y PSOE, que son incapaces de pactar nada que sea constructivo para los ciudadanos, pero que se han puesto de acuerdo para repartirse el dinero de estas Cortes de Aragón. Eso no vamos a permitir que se olvide cuando vuelvan a escenificar sus desacuerdos ideológicos. Parece que el dinero es el pegamento más eficaz cuando se trata de llegar a acuerdos".

Respecto a la justificación de que el recién aprobado reparto refleja mejor los resultados de las urnas, según el portavoz de Aragón-Teruel Existe, "negamos la mayor. PP y PSOE perdieron diputados tras las últimas elecciones y, aun así, se reparten más dinero. Izquierda Unida mantiene la misma representación y se le ha reducido la partida para personal drásticamente. Las cuantías totales son las mismas, no hay ahorro, lo que cambia es que ahora los partidos más grandes han decidido quitar recursos a los partidos más pequeños. Esa es la única verdad detrás de todo esto".