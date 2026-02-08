Izquierdo (PAR): "Santiago Abascal es el nuevo dueño de Aragón"

El candidato del PAR a la Presidencia de Aragón, Alberto Izquierdo, tras conocer los resultados electotales del 8F. - PAR

ZARAGOZA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido Aragonés (PAR) se ha quedado sin representación en las Cortes de Aragón. Ha recabado 8.161 votos, el 1,24%, frente a los 13.988, que obtuvo en mayo de 2023, el 2,08%. "Un resultado malo para nosotros, la verdad es que no pensábamos que el golpe iba a ser así, hay que analizarlo y lo haremos la próxima semana", ha dicho el candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Alberto Izquierdo, para quien "este resultado arroja lo que los aragoneses quieren, más Vox y menos Aragón". Además, ha señalado que "Santiago Abascal es el nuevo dueño de Aragón".

Ha agradecido a "la gente del PAR, que ha trabajado muchísimo, sin un duro, con unas dificultades tremendas, luchando contra el viento y marea, y hemos sido capaces de recorrer Aragón de arriba abajo, con nuestro dinero, de nuestro bolsillo, no como algunos otros, y solo puedo agradecer a todos los militantes del Partido Aragonés, a todos los votantes que hayan seguido confiando en nosotros".

Izquierdo ha agregado que "con nuestra pequeña varita de mando, el Pepito Grillo aragonesista, decía que esto podía ser ingobernable, y yo creo que ya lo es, y ahora que la gente aplauda cuando empiece el trasvase, o que la gente aplauda cuando las decisiones de Aragón, como yo dije, se tomen en Madrid".

Ha dicho que felicita a Abascal, pero que Aragón va a ser más difícil de gobernar que antes. "Lo ha conseguido, y los aragoneses nunca se equivocan y las aragonesas tampoco, por lo tanto, lo único que puedo hacer es agradecer a toda la gente del Partido Aragonés, como digo, que hemos trabajado muchísimo. Hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano, pero por lo visto no ha sido suficiente".

Izquierdo ha dado la enhorabuena al 'popular' Jorge Azcón "que ha ganado las elecciones, y a todos los candidatos que han conseguido representación, y nosotros a partir de mañana a reflexionar, a trabajar y a ver qué hemos hecho mal y cómo podemos empezar a hacerlo bien".

Ha comparado la campaña de Vox con la del PAR. "La campaña la haces poniendo dinero de tu bolsillo y ves a otros partidos que llenan Aragón de banderas, de vehículos, de gente que les rodea. Valía más la furgoneta que lleva Santiago Abascal que nuestra campaña, y esto es lo que hemos visto".

Ha afirmado en tono irónico que con dinero, como dicen en mi pueblo, chufletes y nosotros no hemos tenido perras suficientes para tener un chuflete". El dirigente del PAR ha considerado que han hecho una propuesta seria, basada en cinco pilares fundamentales que mejorarían la vida de los aragoneses.

En este sentido ha aseverado: "Parece ser que los aragoneses y las aragonesas han elegido una opción que en nuestra opinión es peor, pero ellos son los que tienen razón, que ellos son los que votan".

Para Alberto Izquierdo, a la vista de los resultados electorales, la situación es "ingobernable", pero "a lo mejor nos sorprende, como digo, nos sorprenden y los 14 diputados de Vox deciden trabajar para Aragón y no para Abascal y consiguen hacer un acuerdo".

El hasta hora candidato ha apreciado que "Aragón no va a tener un gobierno fácil, creo que se repetirán las elecciones, creo que todo va a ser muy difícil, pero bueno, al final la sociedad lo que quiere es eso".

Izquierdo ha explicado que "nosotros siempre hemos pensado que lo que quería la sociedad era un gobierno estable, bajar los impuestos, intentar mejorar la vida de todos, mejorar los servicios públicos en el territorio, pero lo que hemos visto es que lo que quiere la sociedad hoy no es eso. Lo que quiere la sociedad hoy es que un señor de Madrid decida nuestro futuro".

También ha mencionado que "un señor vino a Aragón a decir que iba a hacer un trasvase del Ebro y ha tenido 14 diputados. A lo mejor es que hay que hacer el trasvase del Ebro".

"Desde luego no le arriendo la ganancia al presidente de Aragón porque creo que el panorama que se queda es muy, muy, muy difícil", ha comentado.

Izquierdo ha felicitado a Jorge Azcón y a Jorge Pueyo, el candidado de CHA. "Si algo me alegra en estas elecciones es que el otro partido aragonesista ha tenido mejor suerte que nosotros y ha tenido mejor suerte que nosotros".

Además, ha declarado que se ha votado en clave nacional. "Abascal ha vivido en Aragón y todo el mundo se ha encargado de que se hablase de Pedro Sánchez. Hoy habrá algún aragonés o algún aragonesa que pensará que mañana Pedro Sánchez no estará en la Moncloa".

ANALIZAR EL RESULTADO

"Lo primero que tenemos que hacer es reunir a la Ejecutiva, examinar las circunstancias que hemos vivido, y yo por supuesto, me pondré a disposición de la Ejecutiva, quien tendrá que la que decida qué va a pasar con nuestro futuro, qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Aquí el menos importante soy yo, ya lo era antes y lo voy a seguir siendo ahora el menos importante. Tienen que decidir los compañeros qué es lo que tenemos que hacer".

El PAR, un partido que ha tenido representación desde 1979 y ostentado la Presidencia del Gobierno de Aragón y de las Cortes de Aragón, actuando como fuerza bisagra en numerosas ocasiones.

En esta ocasión, el PAR ha tenido menor número de votos que SALF, el partido de Alvise, 17.951, el 2,7%. En los últimos tiempos se ha visto afectado por un proceso de descomposición debido a divisiones internas.



