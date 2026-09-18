Jaime de los Santos (PP) afirma que Sánchez "ha dejado abandonadas a las familias de Ceuta"

1118284.1.260.149.20260918135443 El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha afirmado este viernes que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "ha dejado abandonadas a las familias de Ceuta".

De visita en Zaragoza para conocer el Centro de Atención Integral a las Víctimas de Violencia Sexual (CAIVIS), acompañado por la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, De los Santos ha incidido en que Pedro Sánchez "es responsable de que España fuera invadida los días 30 y 31 de julio por más de 100.000 inmigrantes que han hecho imposible la vida de los hombres y mujeres de Ceuta, que ha imposibilitado a uno de cada cuatro alumnos de Ceuta que puedan asistir el primer día de clase con normalidad, estando como están, además, en la etapa educativa obligatoria".

Ha señalado que la ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte, Milagros Tolón, "ha pretendido resolver" la situación creada en las aulas ceutíes "con una directriz que no es sino 'bajen todavía más el nivel de los contenidos, porque qué importa lo que aprendan los alumnos de Ceuta, qué importa lo que pase en Ceuta, si ya hemos consentido que se la agreda, si ya hemos consentido que se la invada y, por tanto, al resto del país y a toda la Unión Europea".