Jorge Azcón: "La interconexión España-Francia era prioritaria antes del apagón. Ojalá ahora les entren las prisas"

"Estoy convencido de que el Gobierno sabe esencialmente lo que pasó, pero no quiere contarlo", ha afirmado el presidente, sobre el apagón

ZARAGOZA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado que el proyecto de interconexión eléctrica entre Francia y España, a través de los Pirineos, era "prioritario" antes del apagón masivo del pasado lunes, "porque la energía es uno de los vectores de competitividad y desarrollo básicos en las sociedades y fundamentalmente en la economía. "Ojalá ahora les entren las prisas", ha apuntado.

En declaraciones a los medios de comunicación este miércoles, Jorge Azcón ha indicado que todos los proyectos que dependen del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico "van muy lentos" y, en el caso de Aragón, "llevan décadas de retraso".

Así, de la interconexión eléctrica entre España y Francia "se lleva hablando muchos años", pero "ha tenido que ocurrir un apagón de dimensiones históricas" para que la vicepresidenta tercera del Gobierno de España y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, haya pasado a considerarla "necesaria y prioritaria" para lograr un sistema "robusto".

Para Azcón, "era prioritaria antes del apagón, porque la energía es uno de los vectores de competitividad y desarrollo básicos en las sociedades y fundamentalmente en la economía", tal y como evidencia la atracción de grandes inversiones motivada, entre otros factores, por la energía que se produce en la comunidad autónoma, "que es extraordinariamente competitiva y tiene un precio extraordinariamente competitivo".

Por lo tanto, el jefe del Ejecutivo autonómico ha aseverado: "No comparto que ahora esa interconexión sea prioritaria porque ha habido un apagón. Debería haber sido antes". Ha añadido que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico "no ha hecho su trabajo" y "ojalá ahora les entren las prisas y, de verdad, esa interconexión se convierta en realidad".

CAUSAS DEL APAGÓN

En otro orden de cosas, Azcón ha lamentado que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, no haya aportado, a su juicio, explicaciones nuevas durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados este miércoles, sobre el apagón del pasado lunes que afectó a toda la península ibérica.

Ha subrayado que más de una semana después del apagón "que nos encogió el corazón a todos, no sabemos qué es lo que ha ocurrido, no sabemos todavía qué es lo que ha pasado", algo que genera "inseguridad y no traslada una buena imagen".

Según Azcón, el apagón "ha sido un ejemplo de mala gestión en Europa" y, aunque esclarecer las causas exactas del mismo se prolongue algo más en el tiempo, se ha mostrado convencido de que el Gobierno de España "sabe esencialmente lo que pasó, pero no quiere contarlo" porque, en caso de que todavía no tengan información sobre lo sucedido, se trataría de un caso de "incapacidad absoluta".

"Las conocen pero no quieren contarlas y creo que eso lo que hace es preocupar todavía más a la población, a los españoles en general", ha zanjado el presidente aragonés.