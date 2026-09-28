Jorge Pueyo reclama intervenir el mercado de la vivienda y pide a Aragón que aplique las zonas tensionadas

Archivo - Jorge Pueyo ha reclamado intervenir el mercado de la vivienda y ha pedido al Gobierno de Aragón que aplique las zonas tensionadas. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Chunta Aragonesista (CHA), Jorge Pueyo, ha reclamado este lunes, 28 de septiembre, una intervención del mercado de la vivienda ante las dificultades de acceso a un hogar y ha exigido tanto al Gobierno de España como al Ejecutivo aragonés que adopten medidas para garantizar el derecho a una vivienda digna. Pueyo ha realizado estas declaraciones tras la celebración del Consello Nazional de CHA, en la sede de la formación en Zaragoza, donde ha mostrado además su solidaridad con Maricarmen, la mujer de 87 años desalojada de la vivienda en la que residía en Madrid.

"El mercado de la vivienda está para intervenirlo", ha afirmado el dirigente aragonesista, quien ha considerado que el Gobierno de España tiene "una responsabilidad histórica" en esta materia. Pueyo ha recordado que CHA lleva dos años reclamando que esta legislatura sea "la legislatura de la vivienda" y ha defendido que, si no se regula el acceso a la vivienda", sería un fracaso de legislatura".

En este sentido, ha reclamado al Ejecutivo central que apruebe "de una vez por todas" el decreto con las medidas en materia de vivienda que se están negociando y que, a su juicio, no se deje ninguna de las propuestas fuera. También ha reclamado que los Presupuestos Generales del Estado incorporen medidas específicas para el medio rural y ha recordado que CHA planteó hace un año en el Congreso un plan de vivienda para Aragón dotado con 75 millones de euros.

Pueyo ha incidido en que las competencias en materia de vivienda no corresponden únicamente al Estado y ha dirigido parte de sus críticas al Gobierno de Aragón. En concreto, ha reclamado al Ejecutivo de Jorge Azcón que deje de rechazar la declaración de zonas tensionadas y ha citado los casos de Navarra y Cataluña como ejemplos donde, según ha admitido, que todavía puede incorporar mejoras.

El presidente de CHA ha sostenido que el acceso a la vivienda constituye ya un problema estructural que afecta al conjunto de la población y no únicamente a los jóvenes. "La democracia, el Estado y la política han fracasado si personas como Maricarmen se ven abocadas a estar en la calle", ha manifestado, al tiempo que ha defendido que el caso de la mujer madrileña "no es un caso excepcional", sino una situación que, a su juicio, se repite en distintos puntos.

UNA PROPUESTA ARAGONESA SOBRE VIVIENDA

El dirigente de CHA ha anunciado que la formación ya cuenta con un grupo de vivienda que lleva varios meses trabajando en propuestas dirigidas al Gobierno de Aragón y que ahora estudia crear un grupo especializado con personas del partido procedentes de todo el territorio. El objetivo, ha explicado, es recoger las distintas realidades de Aragón y concretar medidas para abordar el acceso a la vivienda.

Pueyo ha expresado además sus dudas sobre que el anuncio del Gobierno de Aragón de construir nuevas viviendas vaya a convertirse necesariamente en una solución para quienes más dificultades tienen para acceder a ellas. En este sentido, ha advertido del riesgo de que determinadas actuaciones puedan acabar generando "más especulación".

"Tenemos que garantizar que se garantice la dignidad, como dice el artículo 47 de la Constitución", ha señalado. A su juicio, la vivienda "no es un bien de mercado" y el mercado inmobiliario debe ser intervenido para impedir que la vivienda quede sometida a dinámicas especulativas.

Pueyo ha situado especialmente el problema entre los jóvenes y ha asegurado que, según los datos que maneja CHA, estos destinan actualmente "un 91 por ciento de su salario" a alquileres o hipotecas, frente al 30 por ciento que, según ha señalado, no debería superarse. También ha afirmado que uno de cada tres jóvenes no consigue emanciparse antes de los 30 años.

El presidente de CHA ha reclamado en este contexto una actuación conjunta de las administraciones y ha pedido al PSOE que mantenga una posición más firme en materia de vivienda. Ha aludido además a votaciones recientes relacionadas con los fondos de inversión y ha criticado que los socialistas se abstuvieran en propuestas planteadas por CHA y el grupo plurinacional.

"Estamos en un momento histórico, pero para mal", ha resumido Pueyo, quien ha insistido en que la vivienda debe abordarse como "un problema estructural de toda la población". La situación de Maricarmen, desalojada el pasado 23 de septiembre tras un cuarto intento de desahucio, ha reavivado en los últimos días el debate político y social sobre el acceso a la vivienda