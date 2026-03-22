Una jornada impulsa el papel de los profesionales de Salud Pública en los Consejos de Salud de Zona

Jornada 'El papel de los profesionales de Salud Pública en los Consejos de Salud de Zona', celebrada en la Finca de La AlfrancaGobierno de Aragón - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La jornada formativa 'El papel de los profesionales de Salud Pública en los Consejos de Salud de Zona' se ha celebrado esta semana en la Finca de La Alfranca, en Zaragoza, un espacio del Gobierno de Aragón que ha acogido esta actividad orientada a reforzar la participación, la coordinación institucional y la acción comunitaria en salud.

El encuentro, dirigido especialmente a profesionales de Farmacia y Veterinaria de Administración sanitaria -profesionales de Salud Pública que participan en los Consejos de Salud de Zona-, ha contado con 40 asistentes con estos perfiles. A ellos se han sumado otros profesionales de Medicina, Enfermería y Trabajo Social del Departamento de Sanidad, alcanzando un total de 65 participantes.

Los Consejos de Salud de Zona constituyen el principal órgano de participación de la población en el ámbito sanitario local. En ellos se integran ciudadanía, profesionales, asociaciones, administraciones y distintos agentes del sistema sanitario, con el objetivo de mejorar la salud colectiva mediante el diálogo, la colaboración y la toma de decisiones compartidas.

En este contexto, la jornada ha subrayado el papel estratégico de los profesionales de Salud Pública, destacando su conocimiento técnico, su capacidad de asesoramiento y su función como nexo entre los diferentes actores implicados en la salud comunitaria.

El encuentro, celebrado el miércoles, 18 de marzo, ha servido para reflexionar sobre sus funciones y responsabilidades dentro de estos órganos, así como para impulsar su implicación activa en el desarrollo de políticas locales de salud más eficaces, participativas y adaptadas a las necesidades del territorio.

Entre los principales objetivos de la jornada, han figurado profundizar en el conocimiento del funcionamiento de los Consejos de Salud de Zona, fomentar el intercambio de experiencias y buenas prácticas y reforzar la comunicación interna dentro de la Dirección General de Salud Pública, profundizando en el papel que desempeñan estos profesionales en los consejos de salud de zona.

PROGRAMA

La sesión ha sido inaugurada por las directoras generales del Gobierno de Aragón de Salud Pública, Nuria Gayán Margelí, y Cuidados y Humanización, Estíbaliz Tolosa Tamayo.

El programa ha incluido diversas ponencias y mesas de trabajo centradas en el funcionamiento y dinamización de los consejos a cargo de la Dirección General de Cuidados y Humanización, el estado de situación en Aragón y la Estrategia de Atención Comunitaria en Atención Primaria.

Asimismo, se han presentado experiencias prácticas desarrolladas en distintos territorios, con la participación de profesionales de Farmacia, Veterinaria y Enfermería de Administración sanitaria.

Durante la actividad, también se ha presentado el programa 'Naturaleza y Salud', una iniciativa coordinada por el Departamento de Medio Ambiente y Turismo y el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón.

Este programa integra la educación ambiental y la promoción de la salud desde el enfoque One Health o Salud Única, mediante actividades de inmersión en la naturaleza desarrolladas en los Espacios Naturales Protegidos de Aragón.

Asimismo, se ha celebrado una mesa específica centrada en herramientas y programas dirigidos a profesionales de Salud Pública que participan en estos órganos, en la que han intervenido responsables de distintos servicios y unidades de la Dirección General de Salud Pública.

El encuentro ha finalizado con una dinámica grupal orientada a promover la acción comunitaria en salud, seguida de una puesta en común de conclusiones, reforzando el compromiso de las instituciones participantes con un modelo de salud más participativo, cercano y orientado al bienestar de la población.