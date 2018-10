Jóvenes, agua e Internet, claves del ministro de Agricultura para luchar contra la despoblación

Publicado 20/10/2018 13:48:26 CET

Luis Planas participa en Zaragoza en el Foro de Debate Municipal, Retos para combatir la despoblación El presidente aragonés afirma que "hay que hay que invertir una financiación autonómica centrada en el número de habitantes"

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha apostado este sábado en Zaragoza que "el triángulo del éxito" en el medio rural está conformado por la incorporación de jóvenes a las actividades agropecuarias, la gestión del agua y la extensión de Internet.

Ha participado en el Foro de Debate Municipal del PSOE, que se celebra en el Palacio de Congresos de la Expo, dedicado en esta ocasión, a la despoblación. Al acto también han asistido el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, y la diputada zaragozana al Congreso y secretaria de Política Municipal de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Susana Sumelzo.

En su intervención, Luis Planas ha abogado por incorporar a más jóvenes al medio rural, apuntando que de las 20.000 incorporaciones previstas en toda España con el último plan solo se han producido 8.000. "Tenemos que conseguir que haya más gente joven emprendedora que se incorpore, que suceda a sus padres y abuelos" y también muchos jóvenes que no procedan del medio rural, ha propuesto el ministro, resaltando el papel de la mujer, que el Gobierno pretende impulsar.

A esto se suma la "revolución digital" en el campo, que debe optimizar la actividad agropecuaria y ello, a su vez, "permitir que mantengamos un medio rural vivo y competitivo y que nuestros pueblos no se vacíen", ha continuado, advirtiendo de que "no hay una receta mágica".

Luis Planas ha mencionado la reforma de la PAC, indicando que "nos jugamos más de 44.000 millones de euros" para el periodo 2021-2027 "y tenemos que conseguir que el dinero sea bien empleado para el medio rural", para lo que el Ejecutivo central realizará un plan estratégico nacional que incluirá las ayudas a agricultores y ganaderos.

Ha dicho que "tenemos una gran oportunidad de diseñar un mecanismo que nos va a permitir luchar contra el cambio climático, preservar el suelo, el aire, el agua, y conservar la biodiversidad".

"EN EUROPA NOS MIRAN CON ADMIRACIÓN"

El titular de Agricultura ha pronosticado que este es "el comienzo de un trayecto que nos llevará a las elecciones" de 2019, autonómicas, europeas y municipales, que "tenemos que ganar por España y por la lucha por la igualdad, por una España más humana y justa, por la cuál está luchando el Gobierno de España presidido por Pedro Sánchez".

Luis Planas ha aprovechado para criticar al presidente nacional del PP, Pablo Casado, por criticar en Bruselas el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019, preguntándose "si esto es patriotismo, lealtad". Planas no ha conocido, ni estando el PSOE en el Gobierno, ni el PP, "que nadie haya ido a Bruselas a intentar que un proyecto de PGE de un país sea criticado o tumbado por la Comisión Europea".

"Lo que pasa es que en Europa nos miran con admiración porque estamos intentando respetar la disciplina presupuestaria", porque "somos gente fiel a nuestros compromisos" y ha asegurado que el Gobierno de Pedro Sánchez "lo va a cumplir" desde la perspectiva de la lucha contra la desigualdad.

Ha aseverado que "Bruselas nos mira con buenos ojos" porque "somos gente seria y comprometida" y "no nos ha faltado tiempo para ver que los problemas que venían de ayer son de hoy, de mañana, y van a continuar".

El ministro ha considerado que el anterior Gobierno de España "no hizo nada" contra la despoblación, mientras que la comisionada frente al reto demográfico, Isaura Leal, presentará una estrategia contra la despoblación la primavera próxima, con la que "vamos a llevar a cabo actuaciones concretas".

COMPROMISO FIRME

Por su parte, Javier Lambán ha subrayado que Aragón cuenta con el "compromiso firme" de Isaura Leal para presentar la estrategia contra la despoblación en la próxima primavera, que "satisfará nuestras ambiciones", haciendo notar que Mariano Rajoy anunció también una estrategia y "nunca más se supo"

Ha elogiado la labor del presidente de la Diputación de Zaragoza (DPZ), Juan Antonio Sánchez Quero, contra la despoblación y ha aseverado que las Administraciones locales aportarán "las más eficaces" medidas, advirtiendo de que "quien habla de combate contra la despoblación y al mismo tiempo de suprimir las Diputaciones no sabe lo que está diciendo", tampoco "quien desconoce que los alcaldes y concejales son los mejores agentes de desarrollo local, los más eficaces protectores de la naturaleza".

Así, los "principales actores" de esta "batalla" deben ser los alcaldes, ha continuado Lambán, quien ha abogado por mejorar la financiación local, poniendo de relieve la "sensibilidad" del Gobierno de España con este asunto.

Ha avisado de que una financiación autonómica centrada en el número de habitantes "nos encaminaría a una España insolidaria de no se sabe cuántas velocidades que se vaciaría todavía más hasta dejar de existir en grandes extensiones de territorio", proponiendo basarla en el coste real de la prestación de los servicios por habitante.

"Hay que invertir en infraestructuras" y no pensar en el número de habitantes, ha dicho Lambán, quien ha insistido en que "despoblación y financiación son dos caras de la misma moneda". Ha pedido al Ejecutivo central que "cuente con nosotros para no sucumbir a las presiones" de País Vasco y Cataluña en esta materia.

Por otra parte, el presidente aragonés ha mencionado la gestión de su Gobierno, con el impulso a sectores como la agroalimentación, las energías renovables y el turismo, el trabajo para mejorar la financiación local y mejorar los servicios públicos o la aprobación de la Directriz de Política Demográfica.

Ha animado a aumentar la incorporación de jóvenes a la agricultura y la ganadería, a mejorar las políticas de regadío y reformar la PAC para favorecer las rentas agrarias, así como apoyar a la mujer rural.

"Para los neoliberales, invertir en superficies poco pobladas no tiene ningún sentido desde el punto de vista de la rentabilidad que ellos persiguen", ha dicho Lambán quien, como Planas, ha criticado a Pablo Casado por su viaje a Bruselas y ha opinado que "para el Casado de turno, invertir en Teruel, en aquello que no es rentable a corto plazo para la economía, no lo hará jamás".

MUNICIPALISMO

También ha intervenido Susana Sumelzo, quien ha anunciado que el acto de este sábado es el primero de una serie de eventos que el PSOE realizará en toda España y ha proclamado que este partido es "municipalista" y que a los socialistas les mueve "la pasión por la igualdad" con la perspectiva de "cambiar las cosas" desde lo local.

La diputada ha manifestado que "mientras la derecha cierra escuelas y centros de salud, en Aragón se abren y mantienen como mejor garantía de que nuestros pueblos sigan vivos", recalcando que "las personas no son números, tenemos alma, sentimientos, ilusiones".