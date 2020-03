Los jóvenes de Down Huesca animan a quedarse en casa con sus arcoíris para frenar el COVID-19. - ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN HUESCA

HUESCA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los usuarios de la asociación Down Huesca se han querido sumar al movimiento social que está viviendo España ante la situación de estado de alarma provocada por la expansión del coronavirus, que ha llevado a la población a estar confinada en sus casas como medida preventiva. Jóvenes con síndrome de Down de varias poblaciones de la provincia han dibujado un arcoíris, símbolo de la esperanza frente al COVID-19.

Desde esta asociación han explicado en una nota de prensa que estos jóvenes han expresado mensajes como 'Quédate en casa', 'Unidos venceremos', 'Toda va a salir bien', a través de fotografías que se difunde por WhatsApp y también que se van a publicar en su página de Facebook "para dar ánimos a la población confinada y a los profesionales que se afanan para evitar que la pandemia se reproduzca".

Paralelamente, Down Huesca ha informado de que se suma a la campaña para celebrar el Día Mundial del Síndrome de Down, declarado por la UNESCO el 21 de marzo, y que este año lleva por título #LosVerdaderosInfluencers, con la que se quiere dar visibilidad a las personas con discapacidad intelectual y lanzar el mensaje a la sociedad de que de esta crisis "solo saldremos adelante si, como sociedad ,somos capaces de apoyarnos en valores como la solidaridad, la empatía, el respeto, la tolerancia y el optimismo".

La campaña quiere demostrar que, por su manera de afrontar la vida, las personas con síndrome de Down son los verdaderos influencers para su entorno. "Ahora más que nunca, necesitamos esa forma de ver la vida, tan llena de vitalidad, fuerza, optimismo y voluntad que ellos nos transmiten cada día", han comentado desde la asociación.

Down España ha impulsado esta campaña "sabiendo que en nuestro país estamos atravesando unas semanas difíciles en las que la incertidumbre debido a la crisis por el coronavirus ocupa casi toda la atención".

Sin embargo, ha continuado, "también estamos viviendo momentos llenos de solidaridad, tal y como hemos podido observar a través de miles de iniciativas ciudadanas" y por eso ha pedido apoyo para su iniciativa con el objetivo de conseguir "la plena inclusión de las personas con síndrome de Down en nuestra sociedad".

ACCIÓN EN REDES SOCIALES

Para dar difusión a esta iniciativa, además del spot 'Los Verdaderos Influencers', que emitirán más de 40 televisiones nacionales, locales y autonómicas de toda España, Down España ha puesto en marcha una acción en redes sociales con la que pretende "inundarlas de mensajes de apoyo" para las personas con síndrome de Down.

Además, se ha creado una imagen de un 'like' o 'me gusta' con el hashtag #LosVerdaderosInfluencers para que todas las personas que quieran sumarse a la campaña, podrán imprimir o dibujar el 'like', hacerse una foto con ella y subirla a las redes sociales demostrando su apoyo a las personas con síndrome de Down. También se puede compartir el 'like' tanto en perfiles sociales, como en el estado de WhatsApp.

Por otro lado, se ha propone a todas las personas que tengan un familiar o amigo con síndrome de Down, que expliquen al mundo porqué esa persona es un verdadero influencer a través de un vídeo y lo compartan en sus redes sociales con el hashtag #LosVerdaderosInfluencers.