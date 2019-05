El juez decreta libertad con cargos para el excapitán del Valladolid, Borja Fernández

Publicado 30/05/2019 14:59:05 CET

HUESCA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El exjugador del RCD Mallorca y excapitán del Real Valladolid, Borja Fernández, ha quedado en libertad con cargos, tras prestar declaración en el Juzgado de Instrucción número 5 de Huesca, en relación a una organización de amaños deportivos en el fútbol profesional.

El abogado de Fernández, Joan Castelón, ha informado a los medios de comunicación, ante las puertas del Palacio de Justicia, que "ha acordado su señoría dejarle en libertad. Seguirá el proceso de investigación y hasta que no esté del todo determinado los indicios, habrá que esperar".

El exjugador del Valladolid tendrá que presentarse en el Juzgado cada quince días. "Tendrá Las presentaciones que marca la ley cuando uno está en libertad provisional. Los cargos son "los de todos, evidentemente, hasta que no está determinado qué participación hay, si hay indicios o no, siempre está la misma imputación". El letrado ha subrayado que "en lo que hace referencia a blanqueo de capitales y estafa, puedo garantizar que esto no va a salir nunca".