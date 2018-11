Lambán asegura que si Aragón "hace bien las cosas" tiene muchas posibilidades comerciales con China

Publicado 04/11/2018 17:39:37 CET

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha considerado que la Comunidad autónoma aragonesa, "si hace bien las cosas, tiene muchas posibilidades con China" para desarrollar relaciones económicas y comerciales. La delegación aragonesa en Shanghái ha continuado este domingo con su agenda programada para conocer el país asiático.

"Estamos haciendo un trabajo muy interesante en un mundo que, hasta ahora, resultaba absolutamente desconocido, pero que es fundamental. El futuro del mundo pasa por muchos lugares, pero pocos van a tener tanta importancia y van a ser tan determinantes como este país", ha aseverado el presidente autonómico, quien ha apuntado que todo aquel que "quiera tener voz y presencia en el mundo futuro", tendrá que "tener muy en cuenta a este país".

Por ello, este domingo Lambán ha participado en la cena institucional previa a la inauguración de la Exposición Internacional de Importación de China (CIIE), encabezada por el presidente del país, Xi Jinping. Lambán y la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, han sido los dos únicos representantes españoles en la cita, lo que refleja, según el presidente, "la importancia que Aragón le concede a China".

A la cena también han asistido la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, y otros destacados dirigentes, uno por país. A continuación, el presidente de Aragón, los consejeros Marta Gastón y Joaquín Olona, y la secretaria de Estado de Comercio se han reunido con el embajador de España en China, Rafael Dezcallar, con el que han analizado las posibilidades que se abren ante el incremento de las exportaciones de la agroindustria, la tecnología y los sectores vinculados a la automoción.

"He participado en una de las cenas más importantes de las que he estado en mi vida", ha comentado Lambán, quien ha explicado que ha dialogado con "la secretaria de Estado de Comercio de España y el ministro de Agricultura de Portugal, con el que he intercambiado impresiones sobre la PAC. Hemos estado hablando con representantes de otros países y hemos comprobado el interés general por potenciar las relaciones con China", ha añadido.

Asimismo, ha subrayado que, "todo lo que hace China y esta gran ciudad, desde el momento en el que lo hace, se convierte en lo más importante del mundo". "Me está resultando absolutamente fascinante el desarrollo colosal de este país", ha apostillado Lambán: "Lo conocemos a través de los medios de comunicación, pero la comprobación directa resulta una experiencia absolutamente fascinante que recomiendo a cualquiera".

AGENDA

Lambán ha explicado que este lunes "continuaremos con un programa bastante intenso". Participará en la inauguración oficial, a cargo del presidente de China, de la Exposición Internacional de Importación de China en la que van a participar 2.800 empresas de 130 países y regiones diferentes. La organización espera alcanzar los 300.000 asistentes al evento a lo largo de sus cinco días de duración.

La mayoría de las empresas españolas participantes, un total de 26, son aragonesas. En concreto, estarán presentes en el CEEI once empresas de la Comunidad Autónoma, la mayoría pertenecientes al sector agroalimentario: Bodegas Aragonesas, Bodegas Gabarda, Bodegas San Valero, Viñedos y Bodegas Pablo, Bodegas Amprius Lagar, Bopepor, Grupo Jorge, Pasta Romero, Chocolates Lacasa y La Zaragozana. Del sector textil asistirá Protocolo Novios.

Mientras Javier Lambán participa en la inauguración del CEEI, la consejera de Economía, Industria y Empleo, Marta Gastón, visitará la sede de la empresa fabricante de baterías DLG Power Battery, y el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, mantendrá un encuentro con los representantes del distrito de Minhang, uno de los principales polos de desarrollo de Shanghái en la actualidad.

FORO DE ECONOMÍA

Durante la tarde, los consejeros Gastón y Olona y el resto de la delegación aragonesa se reunirán con el presidente Lambán en el Centro Nacional de Convenciones y Exhibiciones de Shanghái, donde se celebra el CEEI, para participar en el Foro Internacional de Economía y Comercio de Hongqiao.

Entre los intervinientes en el foro, se encuentran Jack Ma, de Alibaba, al cofundador de Microsoft y presidente de TerraPower, Bill Gates, y el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría.