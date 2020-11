Lambán pide afrontar los próximos festivos con "cautela", ya que Aragón no se puede permitir otra ola

ZARAGOZA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno aragonés, Javier Lambán, ha sostenido que hay que afrontar los próximos festivos con "cautela". Ha detallado que, aunque la curva se está doblegando, la Comunidad autónoma no se puede permitir pasar otra ola.

En declaraciones a los medios de comunicación durante un acto en la sede de CEOE este miércoles, ha mencionado que gracias al esfuerzo que ha realizado el sistema sanitario de la región, "y las medidas adoptadas en su día por el Departamento, en cuanto a las restricciones de movimiento y del uso de determinados espacios públicos", en este momento Aragón está doblegando la tercera ola.

En este punto, ha explicado que, al contrario que en la mayoría de España que se encuentra en la segunda ola, la región pasó la segunda en verano y ahora está en la tercera ola.

Sobre la situación epidemiológica, ha avanzado que los contagios "no solo se han estabilizado, están bajando claramente". Además, los índices acumulados en los últimos 14 días y el número reproductivo de casos sitúan ya a la Comunidad "en cifras muy razonables y esperanzadoras".

No obstante, Lambán ha recordado que, en cuanto a cifras, lo último que baja es el número de fallecidos. "Primero suben los contagios, después el número de personas hospitalizadas, el número de ingresados en las UCI y, por último, el número de fallecidos, que es lo que más nos aflige. Ahora estamos bajando los últimos peldaños de esa diabólica escala".

Al respecto, ha evidenciado que todavía hay que "superar" los "números preocupantes de las UCI" que es lo que permitirá a las autoridades sanitarias tomar medidas. "Lo que no tendría ningún sentido es que, después del esfuerzo hercúleo hecho por el sistema sanitario, por los médicos, por las enfermeras, y de los sacrificios que se le han exigido a la sociedad, se echaran por tierra todas estas cosas tomando ahora medidas excesivamente apresuradas, y al calor de circunstancias que pueden ser cambiantes en las próximas semanas".

"El Gobierno ha sido muy exigente con los médicos y con las enfermeras, a los que nunca agradeceremos suficiente su dedicación y su esfuerzo, y eso hay que preservarlo bien. Sobre todo teniendo en cuenta que vienen puentes festivos complicados y unas fechas, las de Navidad, que si no las afrontamos con prudencia, con calma y con medidas adecuadas, podrían ser la antesala de una tercera ola en España y una cuarta ola en Aragón, y esto no nos lo podemos permitir".

Sin embargo, Lambán ha evidenciado que la reducción de los contagios y la proximidad de que también se doblegue la curva de las personas ingresadas en UCI, va a hacer al Gobierno replantearse todas las medidas relacionadas con los confinamientos y restricciones. Aunque no ha dado más detalles.

Asimismo, ha apuntado que están hablando con otras comunidades autónomas vecinas "para intercambiar opiniones y experiencias". Dado que la última orden del Boletín Oficial de Aragón (BOA) alargaba los confinamientos perimetrales de la Comunidad hasta el día 30 de este mes, ha reconocido que las decisiones no pueden tardar mucho, pero ha insistido en que se tomarán "con mucha cautela".

NAVIDAD

Preguntado directamente por la Navidad, Javier Lambán ha remarcado que todavía se está terminando noviembre: "Falta casi un mes, todos sabemos que aunque hay pautas de comportamiento de la pandemia que ya somos capaces de descifrar, hay otras que no, por lo que parece razonable esperar algunos días para tomar medidas".

"El deseo de todos es que las Navidades se parezcan lo más posible como fiestas familiares a lo que tradicionalmente han sido. Pero eso tendremos que ponerlo en consonancia con la necesidad de preservar la salud de las familias".

Ha agregado que aunque estas Navidades no van a ser "como las de 2019", sí que se atreve "a soñar" y sostener que, con el horizonte de la vacuna, las de 2021 serán, "por fin", como las que tradicionalmente se han venido celebrando.

Sobre el sector de la nieve, que en principio pensaba abrir temporada este puente de la Constitución, ha detallado que no va a ser posible, no solo por las restricciones sanitarias sino porque, además, no ha nevado. "Nos gustaría que la temporada, cuando se inicie, se aproximara lo más posible a la realidad", pero todo dependerá de la situación epidemiológica.