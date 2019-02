Lambán se pregunta "qué pinta Rivera" con la derecha "radicalizada" y llama a la moderación

Publicado 18/02/2019 14:09:32 CET

Dice que Pedro Sánchez cuenta con su "apoyo absoluto" tras convocar las elecciones generales el próximo 28 de abril

ERLA (ZARAGOZA), 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, se ha preguntado este lunes "qué pinta" el líder de Cs, Albert Rivera, con la derecha "radicalizada" y ha subrayado que España necesita en estos momentos mensajes de "moderación y centralidad" que, en su opinión, solo el PSOE y Pedro Sánchez pueden ofrecen en estos momentos.

En declaraciones a los medios de comunicación en Erla (Zaragoza), donde ha visitado la planta de pellet 'Arapellet', Lambán ha defendido que en este mandato el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha demostrado, "contradiciendo los pronósticos agoreros de la derecha, que no está dispuesto a ceder absolutamente nada frente a los independentistas".

De hecho, "cuando los independentistas le han planteado sus condiciones para seguir colaborando parlamentariamente, Sánchez las ha rechazado de plano y no las ha cambiado ni por los presupuestos ni por la estabilidad parlamentaria ni por nada", por lo que ha estimado que la posición de Sánchez con respecto al independentismo catalán "está absolutamente clara".

Según el también secretario general del PSOE aragonés, Pedro Sánchez trata de lanzar a los españoles "un mensaje de moderación y de centralidad" en un momento en que "lo preocupante viene de los extremos, de la triple derecha en la que no se qué pinta exactamente Rivera", ha cuestionado.

La derecha "se está radicalizando de una manera absolutamente sorprendente, lo vimos en Zaragoza por parte del líder del PP, Pablo Casado, y por parte de unos partidos independentistas de Cataluña que hacen imposible cualquier tipo de diálogo con ellos". Sin embargo, los españoles "esperan mensajes de moderación y de centralidad y esos mensajes ahora mismo solo puede ofrecerlos el PSOE y Pedro Sánchez", ha sostenido Lambán.

En este punto, ha criticado a Rivera por decir que "con el sanchismo no se puede pactar", si bien ha recordado que "en otras ocasiones ha dicho algo que al día siguiente de las elecciones ha modificado". "No es propio de ningún partido político anunciar con quién va a pactar antes de las elecciones, pero sí es propio de un partido político tratar de ser coherente con sus principios fundacionales y con lo que quiera representar en la política española", ha manifestado Lambán.

"EN EUROPA AÍSLAN A LA EXTREMA DERECHA"

Por ello, ha valorado que "no es propio que un partido que nació con un claro sesgo reformista e incluso en sus orígenes socialdemócrata esté dispuesto a aliarse con Vox, con la extrema derecha que tanto está asustando en todos los países europeos. En Suecia, en Alemania, en Francia, el centro derecha no pacta en absoluto con la extrema derecha, la aísla, y no entiendo por qué aquí en España el señor Rivera se hace fotos con tanta naturalidad con la extrema derecha española", ha aseverado.

No obstante, Lambán ha observado que Rivera "tiene mala conciencia por ello y lo demuestra el hecho de que trata de alejarse en la foto, de decir que ha estado, pero que no ha estado". Ha confiado en que Cs rectifique "porque en este momento lo que necesita España son partidos moderados, que se acerquen a la centralidad. Este país tiene desafíos muy serios, problemas muy graves y solo se pueden resolver con gobiernos sensatos, moderados, pero que a la vez sean fuertes", ha subrayado Lambán.

Respecto a la fecha de convocatoria de las elecciones anticipadas, el próximo 28 de abril, el presidente aragonés ha insistido en que convocarlas junto a las autonómicas y municipales hubiera supuesto "desnaturalizar" esos comicios, pero "cualquier decisión que tomara el presidente Sánchez contaría con mi apoyo y la decisión de convocarlas el 28 de abril cuenta con mi absoluto apoyo".

Lambán ha estimado que después de las elecciones "si prevalece la defensa del interés general y, sobre todo la asunción de la gravedad de los problemas y desafíos que tiene España por delante, estoy convencido de que un gobierno se puede formar en una semana".

"Si tardamos demasiado es porque prevalecerá la ambición de poder y dar la espalda a los verdaderos problemas que tiene el país, que son muchos y graves" y no sería positivo para la situación de la economía, ha alertado. "Tenemos el gravísimo desafío del independentismo catalán y todo eso requiere de gobiernos fuertes, pero sobre todo moderados y sensatos", ha sentenciado.

NINGÚN PROBLEMA CON LAS LISTAS

En cuanto al procedimiento de elección de los candidatos, Lambán ha comentado que en esta etapa como presidente del Gobierno de Aragón, desde 2015, ha vivido tres elecciones generales, por lo que el partido está "lo suficientemente entrenado como para hacer listas a contrarreloj, no vamos a tener ningún problema por eso".

Aunque se deben pronunciar las Ejecutivas provinciales y, después, la decisión se tiene que ratificar en la Comisión Ejecutiva Federal, Lambán ha afirmado no tener "queja" de ninguno de los diputados y senadores que han estado activos en esta legislatura.

"Un congresista o un senador tiene que ser alguien que, en primer lugar, defienda los intereses de su circunscripción, de su provincia, y alguien alineado con el proyecto político del candidato a la Presidencia del Gobierno que es Pedro Sánchez. Todos los senadores y congresistas actuales cumplen esos dos requisitos y, por mi parte, no tengo el más mínimo interés en remover a ninguno de ellos, pero es una decisión que corresponde a las Ejecutivas provinciales y a la federal", ha recalcado.

CHUNTA ARAGONESISTA

Sobre la posibilidad de acudir a los comicios en una candidatura conjunta con Chunta Aragonesista (CHA), socio de gobierno del PSOE en Aragón, Javier Lambán ha insistido en que esta decisión corresponde siempre a la Comisión Ejecutiva Federal.

Ha señalado que solo en una ocasión, en el año 2000, el PSOE fue a las urnas junto a IU y "el resultado fue una mayoría absoluta apabullante del PP". "Nunca el PSOE ha ido en coalición con otras fuerzas políticas", ha reiterado, si bien ha apuntado que ha hablado ya con el presidente de CHA, José Luis Soro, "a quien aprecio mucho", y ha transmitido la propuesta al secretario de Organización federal, José Luis Ábalos, reiterando que "la política tradicional del PSOE ha sido la de ir a las elecciones él solo, con sus siglas y encarnando un proyecto autónomo que es lo que siempre ha sido el PSOE", ha concluido.