Lambán (PSOE) confía en que el resultado de las elecciones sea "el mejor posible para España y Aragón"

EJEA DE LOS CABALLEROS (ZARAGOZA), 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Javier Lambán, ha votado en el Centro Cívico Cultural Paseo del Muro, en la localidad de Ejea de los Caballeros, y ha declarado lo siguiente: "Deseo fervientemente que el resultado de las elecciones sea el mejor posible para España y Aragón, desde mi condición todavía de presidente del Gobierno de Aragón en funciones".

Lambán ha confiado en que la jornada transcurra sin incidentes y que haya una alta participación, "que disfrutemos una vez más de lo que significa votar, de lo que significa elegir, de lo que significa, en definitiva, una jornada en la que la democracia se expresa con su máximo esplendor".

El también secretario general de los socialistas aragoneses ha dicho que todavía no ha decidido donde seguirá el escrutinio: "Quizá lo haga con mis compañeros de la Agrupación Socialista de Ejea".

Respecto a la situación de esta comunidad autónoma, donde continúa el gobierno en funciones, ha manifestado: "La situación de interinidad, que estamos viviendo desde el 28 de mayo, no me parece la más conveniente, no obstante estoy convencido de que a partir de mañana, una vez pasadas las elecciones generales se reactivarán todos los mecanismos de diálogo, de interlocución entre el futuro presidente de la comunidad, Jorge Azcón, y los socios que él decida buscarse y, espero sinceramente que cuanto antes Aragón tenga gobierno".