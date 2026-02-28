Lasobras (CHA): "Los aragoneses se merecen algo más que ser moneda de cambio en despachos de Madrid"

Reunión del Comité Nacional de Chunta Aragonesista (CHA) este sábado en su sede de Zaragoza. - CHA

ZARAGOZA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Chunta Aragonesista, Isabel Lasobras, defiende que los aragoneses "se merecen algo más que ser moneda de cambio en despachos de Madrid" en alusión a las negociaciones de PP y Vox para alcanzar un acuerdo de gobierno en la Comunidad y por ello ha asegurado que su formación trabajará en las Cortes para mejorar la calidad de vida de quienes han decidido vivir en Aragón.

Lasobras ha hecho estas declaraciones a la conclusión de la reunión del Comité Nacional de Chunta Aragonesista (CHA), máximo órgano político entre Asambleyas, en la que se ha analizado la situación política ante el inminente inicio de la XII Legislatura en las Cortes de Aragón y se ha valorado el contexto institucional derivado de las negociaciones en curso entre el Partido Popular y Vox.

CHA considera que el adelanto electoral respondió a una "estrategia política" al servicio de los intereses del PP estatal, ajena a las prioridades de Aragón. Esta decisión no obedeció a una necesidad institucional ni a una voluntad de mejorar la gobernabilidad, apuntan desde la formación aragonesista, "sino a un cálculo partidista que situó a Aragón como una pieza más dentro de una estrategia política de ámbito estatal".

En este contexto, las negociaciones entre el PP y VOX, a juicio de CHA, "evidencian una preocupante desconexión con la realidad social, económica y territorial de Aragón".

Así, los aragonesistas consideran que ambas formaciones "han centrado sus esfuerzos en el reparto de poder y en la disputa por la hegemonía política, relegando a un segundo plano las soluciones que la ciudadanía necesita en ámbitos esenciales como el acceso a la vivienda, el fortalecimiento de la sanidad y la educación públicas, el desarrollo de políticas sociales, la protección del medioambiente o la defensa del territorio".

En ese sentido, la secretaria general de CHA, Isabel Lasobras, ha lamentado que "una vez más, el futuro de Aragón se decide en Madrid, subordinado a intereses que nada tienen que ver con las necesidades aragonesas".

LAS CONSECUENCIAS DE SEGUIR SIN PRESUPUESTO

Asimismo, ha criticado que las negociaciones entre el PP y VOX están completamente alejadas de las preocupaciones reales de la ciudadanía: "Se dedican a dirimir quién obtiene más poder, quién es más negacionista en cuestiones tan básicas como el medio ambiente, la violencia machista o la xenofobia, mientras Aragón sigue sin respuestas en cuestiones fundamentales", ha considerado.

Lasobras ha advertido, además, de las consecuencias de esta situación de bloqueo político e institucional: "Seguimos sin Presupuesto para 2025 y, a este ritmo, Aragón corre el riesgo de afrontar también 2026 sin las herramientas necesarias para impulsar políticas públicas eficaces porque para cuando se apruebe, si es que ocurre, será demasiado tarde para poder ejecutarlo en su integridad. Esta parálisis retrasa decisiones urgentes y perjudica directamente a la ciudadanía".

Para CHA, esta situación demuestra que las prioridades del PP y VOX no son los intereses generales de Aragón, sino sus propios objetivos partidistas.

"Mientras negocian sillones y cuotas de poder, miles de aragoneses y aragonesas siguen esperando soluciones a los problemas diarios, a los que afectan a su vida cotidiana", ha advertido la también diputada de CHA.

Ante este escenario, la formación aragonesista reivindica la necesidad de un gobierno comprometido con el interés general, que actúe con responsabilidad y lealtad hacia Aragón, y que sitúe en el centro de su acción política la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, el fortalecimiento de los servicios públicos y la defensa del autogobierno.

CHA reafirma su compromiso firme con Aragón, con su ciudadanía, con su territorio y con sus servicios públicos, y continuará trabajando para garantizar que las decisiones políticas respondan exclusivamente a los intereses del pueblo aragonés.