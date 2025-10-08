Ledesma (PP) sostiene que el "nerviosismo" del PSOE les delata: "Taparon lo ocurrido en el Parador de Teruel"

El portavoz del PP en las Cortes de Aragón, Fernando Ledesma, en rueda de prensa. - PP CORTES DE ARAGÓN

El 'popular' ha pedido la dimisión de Pilar Alegría

ZARAGOZA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en las Cortes de Aragón, Fernando Ledesma, ha considerado que el "nerviosismo" en el que está instalado el PSOE con las revelaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre lo ocurrido durante la visita del exministro José Luis Ábalos a Teruel, les delata: "Taparon lo ocurrido en el Parador".

"Flaco favor le ha hecho esta mañana el portavoz socialista a su jefa --Fernando Sabés--, a la señora Alegría, con una rueda de prensa en la que ese nerviosismo ha quedado más que patente", ha expresado Ledesma.

El portavoz 'popular' ha recordado este miércoles, en una rueda de prensa, a Sabés que "aquí no se está difamando a nadie, aquí se exige que se diga la verdad", puesto que las pruebas "acorralan a Alegría, que negó los hechos en la comisión de investigación del Senado y que, dijo que si se demostraba su mentira dimitiría".

"Ya está tardando la señora Alegría en dimitir, si no, su credibilidad queda otra vez mermada y demuestra lo poco que le vale la verdad a la portavoz de las mentiras", ha apuntado.

PSOE Y TERUEL

Además, es el PSOE el que perjudica a Teruel, ha defendido Ledesma, argumentando que "lo vemos con Motorland, al que niegan esas ayudas a dedo que Alegría sí da al circuito catalán de Montmeló. Lo vemos con las ayudas al funcionamiento, que tienen limitadas al 1 por ciento y que encima Alegría comparó con la financiación privilegiada a Cataluña".

"Atacaron a los medios de comunicación, hoy atacan al presidente del PP de Teruel --Joaquín Juste--, pero nada puede tapar la verdad", ha recalcado el parlamentario del PP.

Por último, el portavoz 'popular' ha incidido en que es el PSOE el que "mancha" la imagen de Teruel y de España con "Begoña Gómez pentaprocesada, con el hermano de Sánchez procesado, con el fiscal general a punto de ir a juicio, con un secretario de Organización en la cárcel y con otro pagando prostitutas con dinero público".

"Hoy lo único claro es que tienen miedo, han mentido y hora quedan en evidencia con tantas explicaciones y excusas, a Pilar Alegría solo le queda dimitir", ha zanjado Fernando Ledesma.